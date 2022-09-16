金管局：正就港股通人民幣計價與內地商討　吸引機構在港發人債

金管局總裁余偉文表示，會擴大人民幣在香港股票市場交易中的使用。證監會、香港交易所和金管局組成的工作小組研究了允許港股通股票以人民幣計價的可行性，並正在與內地當局和機構進行必要的準備和討論。

余偉文在本港一個論壇上表示，截止去年底，外資持有的在岸股票規模，較3年前增長逾3倍，而債券則增長逾2倍。受內地疫情管控措施，及中美貨幣政策相背馳等因素影響，今年流入在岸市場的股票及債券有所放緩，但預計僅屬短期現象，不會改變外資投資內地市場的長期趨勢。

考慮完善港股通

他又表示，為促進離岸人民幣產品更加多元化，擴大和加強互聯互通計劃以促進人民幣跨境使用和促進投資組合進一步流入和流出內地，金管局會考慮完善港股通，豐富香港債券市場。金管局並正在與內地當局討論如何逐步加強財富管理連接，例如改善銷售安排、擴大產品範圍和允許更多金融機構參與。

他指出，金管局也會專注於發展離岸人民幣衍生品市場，推出風險管理產品以滿足全球投資者的對沖需求，並將香港發展為風險管理中心。掉期通和在香港推出內地政府債券期貨是讓全球投資者在內地債券投資進行對沖的重要步驟，金管局將繼續探索提供更多元化的風險管理工具，推動進一步配置內地債券和內地債券市場對外開放。

同時，還需要推動吸引更多內地和國際機構在香港發行人民幣債券，將積極向希望加強與中國聯繫的市場推廣香港債券市場，並吸引這些地區的主權國家和其他發行人在香港安排和發行債券。