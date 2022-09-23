財庫局許正宇︰擬擴大稅務優惠　吸引內地地方政府來港發人幣債券

深圳市政府去年來港發行50億元人民幣債券，為首次內地地方政府來港發債，獲得利得稅豁免優惠。財經事務及庫務局局長許正宇表示，為便利更多內地省市來港發債，會擴大相關稅務優惠覆蓋範圍。

同時，為鼓勵更多內地企業及地方政府來港發債，他又建議港府可尋求內地當局支持，成立香港發行離岸人民幣專項政策，研究相關產品類型、企業、地區、配額制度等試點安排。

許正宇在出席一個座談會時表示，環球主要經濟體進入加息周期，發行人民幣債券成本相較為低，有利推動更多發行人來港發行人民幣點心債。近期透過債券通南向通投資本港債券有所增長，相信是由於在岸及離岸人民幣存在息差。內地增量流動性，以及內地與香港利率市場互動，將有利點心債市場發展。

許正宇表示，環球主要經濟體進入加息周期，發行人民幣債券成本相較為低，有利推動更多發行人來港發行人民幣點心債。﹙廖雁雄攝﹚

財庫局內部將成立融入國家工作小組

綠色金融方面，許正宇表示，去年共有310億美元綠色及可持續債券在本港安排發行，佔亞洲市場三分之一，當中民企發行人佔90%，按發行量計算，逾80%為內地機構發行。港府在2021至22年起共五個財政年度，將視乎市況發行綠債1,755億港元，包括不同幣種、項目及發行渠道。

另外，財庫局內部將成立融入國家工作小組，令年輕同事更了解內地機遇，並提出政策構思。