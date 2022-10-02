香港金融機構的高山低谷　為中小企上市難訴苦水｜刁佬

在外人眼中投資銀行是一個很高尚的行業，但是在刁佬眼中工作無分貴賤，最重要是睇吓你是否做得掂。香港的中小型投資銀行在過去兩年面對重重困難，零售業務已被軟件取替，除非擁有一班資深客戶，大部份的新客戶均以電腦下盤作為使用模式。孖展融資業務亦受到加息影響，當銀行大部份都參與股票買賣及資產管理業務，銀行自己都唔夠食，又點會借錢俾證券行去發展孖展融資，由此可見證券行的生存空間大量縮小。

更大鑊的是，IPO新上市傾向於做大做強，即係話唔夠大唔夠強唔好上市，雖然上市門檻相對比較低，但是監管機構與交易所也講求成本效益，作為考量當然做一個大客比做十個細客效益更好。做生意這是無可厚非的，但作為壟斷香港金融市場的特別機構，刁佬一直認為交易所有責任扶持本地企業。

最近聽到不少行家做到意興闌珊，寧願將牌照退回給證監會洗手不幹，還在拼命奮鬥的行家開始為香港及國內的小型客戶到美國上市。作為中小企，上市有不同的目的，有的為了集資，有些為了承傳，更有不少老闆視上市為人生目標，給自己的企業一個獎狀。在老闆立場，此地不留人自有留人處，刁佬見到這一個趨勢，多少有點悲哀，因為上一次聽到類似的話題，已經是零八年金融風暴之後。

過去十多年香港市場的發展，形成誰大誰惡誰正確，不少中小企為求發展遠走他方，但更可悲的是隨着近年地緣政治的關係，美國的朋友告知刁佬，其實美國的監管機構亦不太歡迎任何市場或生產基地以中國為主的公司在美國上市。

過去十多年香港市場的發展，形成誰大誰惡誰正確，不少中小企為求發展遠走他方。﹙資料圖片﹚

我們人在香港，自然明白香港的江湖險惡，有錢搵的地方自然聚人，而有人的地方自然會形成一個江湖。不見得外國的江湖特別友善，只是距離產生美，不少朋友在美國納斯達克上市，賠了夫人又折兵。刁佬作為香港金融市場的一份子，人微言輕自然改變不了市場的大方向，不過眼見香港的市場，超過一半的上市公司均為交易所眼中的中小企，到底官府大老爺希望這些低端人口何去何從？

刁佬一直以來都相信，所有大公司都是由小公司開始，沒有今日的小公司，又如何會有明日的大公司？希望有關方面可以將眼光放遠，給予中小企業發展及生存的土壤，市場自然會優勝劣敗，上市公司的營運成本高昂，如果上市不能集資，又不能為老闆帶來好處，過去幾十年又點會有人前仆後繼的到香港上市。

現時的陀地投資銀行所面對的就正如《高山低谷》嘅歌詞，「你快樂過生活 我拼命去生存，幾多人位於山之巔俯瞰我的疲倦」。曾經聽過前輩所講，當你明白行業中的困難，正是能夠在行業中有所發展的時刻，細小如一間茶餐廳，沙嗲牛麵的水準直接影響其生計，每間茶餐廳都有沙嗲牛麵，但做得到不代表做得好， 要脫穎而出更加要做得精。在風雨飄搖的日子，刁佬希望金融市場的各位高手，在壓力之下沉澱，冬去春來再創新的空間。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。