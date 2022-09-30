去年本港毛保費總額按年持平　新造個人人壽業務保單保費升近三成

保監局公布2021年香港保險業務統計數字，年內毛保費總額達到5,817億元，按年上升0.06%。新造個人人壽業務的保單保費按年升27.4%至1,524億元，包括個人人壽非投資相連業務升14%至1,218億元，及投資相連業務升139.7%至307億元。

保監局數據顯示，去年有效長期業務的保單保費總額按年跌0.3%至5,201億元。個人人壽繼續成為主要業務類別，其有效保單保費按年上升1.3%至4,646億元，佔市場份額89.3%，涉及淨負債達28,336億元的1,390萬份保單。此外，年金業務的有效保單保費按年下跌12.9%至417億元，截至去年尾共有20.7萬份的合資格延期年金保單維持有效。

去年新造保單數目跌5.2%共約99萬份，新造個人年金業務的保單保費跌10.3%至119億，已售出的約4.7萬份合資格延期年金保單產生年度保費總額達35億元。

一般保險業務的毛保費及淨保費分別升2.9%至616億元，及升2.4%至415億元，整體承保利潤則由23億元，下跌至17億元。

金錢損失業務受惠於按揭保險計劃物業樓價上限提高，毛保費增長24.9 %至59億元，財產損壞業務亦上升8.1 %至131億元。然而，分入汽車再保險業務收縮9億元，令整體汽車業務毛保費跌11.4%至55億元。

直接業務的承保利潤在2021年由19億下降至11億元，主要由於理賠活動逐步回復正常，使意外及健康業務的已承付申索淨額比率由64.8%上升至76.4%。僱員補償業務維持穩健，承保利潤升22.5%至5.01億元，惟直接汽車業務的承保虧損由2.42億元擴大至3.01億元。

至於分入再保險業務，受比例協約業務從虧損2.02億元扭轉為600萬元盈利，帶動承保利潤在2021年由4.8億元上升至6.63億元。