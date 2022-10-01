聯儲局官員再放鷹　副主席﹕未來一段時間保持高利率

美國聯儲局官員再次對當地利率前景，發展鷹派言論。副主席布雷納德指出，為壓低通脹當局在未來一段時間內保持高利率，惟承認必要關注借貸成本增加對全球金融穩定風險。

布雷納德於紐約發表演說的講稿內指出，金融環境收緊的全面效果傳導至其他部門需時，若要降低通脹，貨幣政策在未來一段時間保持具限制性，方可以讓通脹回歸至目標水平，因此當局應致力避免過早後撤。

她於演說中亦有預測至今年底及明年，當局仍會進一步加息，並指出隨著利率上升，須要考慮跨界的溢出效應及回溢效應可能如何與金融的脆弱性相互作用。

巴爾金稱應堅持繼續從緊政策

至於里士滿聯儲銀行行長巴爾金，亦發出較鷹派言論。他對聯儲局加息步伐感到滿意，惟相信當局可以稍微多做一點，通脹便可以回落，將會是個好消息。他個人傾向加息步伐「稍微更加激進」，以壓抑高通脹。

在談及通脹走勢時，他指出須要時間才能從數據中反映通脹壓力已見緩解，並表示對通脹前景無法預測，所以當局應堅持從緊政策而非過早宣布勝利。聯儲局官員已暗示會採取更多加息行動。

美國於周五（30日）公布8月核心消費者物價指數，按年升4.9%，升幅較市場人士預期水平高。受到有關數據及聯儲局鷹派言論拖累，道指瀉500點，收市報28725點，為2020年11月以來首次以29000點樓下收市。