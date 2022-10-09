財庫局︰已有不少大型國際金融機構　正積極計劃來港舉行高層會議

財經事務及庫務局於其FB發帖文，稱基於新冠疫情而實施的旅遊限制，近三年來金融機構的負責人難以踏足香港。特區政府將入境隔離要求放寬至「0+3」，為今個月底舉行的金融科技年度盛事「香港金融科技周」、下個月初舉行的「國際金融領袖投資峰會」，創造較有利的籌辦條件。

目前，參與香港金融科技周的嘉賓及參展企業數目進展良好。500多間海內外機構以及超過200名來自內地以至多個美洲、歐洲及亞洲等國家的講者已確定以線上或線下的方式參與。國際金融領袖投資峰會方面亦反應熱烈，預計會迎來約200位金融界的領袖人物。

除了上述的大型活動外，已有不少大型國際金融機構正積極計劃來港舉行高層會議，或安排其機構領導訪港；也有一些大型國際性會議正考慮來港舉辦，讓有關機構決策者可以親身感受香港的韌性和活力，並了解發展亞洲業務的過程中香港可以提供的機遇。

帖文補充，港府有信心在「0+3」入境安排下，各項活動將吸引更多內地及海外金融機構、企業及投資者的代表來港參與，從而向外展示香港作為國際金融中心的競爭力，並且是開拓及擴展不同金融業務的理想城市。