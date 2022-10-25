滙控邵偉信：無與集團意見不合　明年首季恢復派季度息

滙豐控股（0005）今日公佈第三季業績同時，宣布撤換財務總監邵偉信，委任艾橋智（Georges Elhedery），引發市場猜測是否存在內部不合。邵偉信在業績電話會議上表示，這屬於內部正常調動，離開滙豐對於個人來說能夠休假，並在未來尋覓更多發展機會。他完全認同集團策略及未來目標方面，和集團並無意見不合的地方。至於第三季未有派息，他重申該行將於明年首季恢復派季度息。

根據公告，邵偉信將於今年底退任財務總監及執行董事，並於明年4月離開滙豐。而艾橋智則將於明年起擔任財務總監，外電包括《路透》及《彭博社》均認為，此舉為其升任行政總裁一職鋪路。

滙控行政總裁祈耀年表示，邵偉信在任期間取得多項成果，在這段反覆多變期間，對滙豐的發展方向思慮周詳、建樹良多，在大幅重整滙豐策略和改善業績，以至改革財務職能方面舉足輕重。

邵偉信表示，離開滙豐對於個人來說能夠休假，並在未來尋覓更多發展機會。他完全認同集團策略及未來目標方面，並和集團意見不合的地方。（資料圖片）

料內地長線仍有機會

滙控第三季列賬基準除稅前利潤跌41.8%，主要由於出售法國零售銀行減值，及預期信貸損失提撥淨額（ECL）所致，集團解釋後者於經濟不明朗因素增加，通脹升溫及利率上調，以及中國內地商業房地產行業的當前發展有關。

邵偉信表示，滙控對內地房地產風險敞口達200億美元，當中40%屬於在岸，其餘為離岸，會在香港區帳目上反映。他認為，內房市場仍面臨挑戰，但政府已推出相關救市措施，預計該市場仍需時恢復，故不排除未來仍有撥備需要，唯長線仍相信中國存在機遇。滙控繼續預期2022年的預期信貸損失提撥約為平均貸款額的30個基點。

另外，市場關注滙控會否再出售資產，祈耀年表示，會繼續研究不同地區業務的未來方向，當中滙豐在加拿大市佔率僅有3%，與全球供應鏈關聯性不高，主要服務對象仍為當地和鄰近地區，對加國銀行擴展自身網絡可能更具吸引力，會就業務作初步策略性檢討，而墨西哥業務則未有出售計劃。

料明年淨利息收入增至360億美元

滙控並繼續以2023年起平均有形股本回報率⾄少達到12%為⽬標，預期於2023及2024年度達致50%的派息率。現時13.4%的普通股權⼀級資本比率低於14%⾄14.5%的中期⽬標，計劃通過增加收入和控制成本，以及風險加權資產和資本⾏動，於明年上半年底前重返⽬標範圍。回到⽬標範圍後，會繼續有效益地管理資本，並在適當情況下將過剩資本回饋股東。

另外，滙控看好收入前景，並根據現時市場對環球央⾏利率的共識，將今年的淨利息收益指引由310億美元上調⾄320億美元，而2023年的淨利息收益將⾄少達到360億美元，較中期業績所述的指引⾄少達370億美元為少，反映英鎊兌美元貶值，以及貿易賬項資⾦成本上升的影響，並會繼續監察利率的預期⾛勢，相信低單位數百分比的貸款增⻑會對業績帶來⽀持。

滙控繼續按計劃將2022年的經調整營業⽀出控制在與2021年相若的⽔平。儘管通脹壓⼒升溫，仍會繼續嚴控成本，並以較2022年增⻑約2%為2023年的經調整成本增⻑⽬標。