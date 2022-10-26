郵儲行上季多賺逾13%　擬非公開發A股籌450億元人民幣以補充資本

郵儲銀行（1658）公布截至今年9月底止第三季業績，歸屬股東淨利潤為267.65億元（人民幣‧下同），按年增加13.5%，營業收入為834.7億元，按年增加3.43%。

期內利息淨收入減少0.7%至683.24億元，手續費及佣金淨收入為57.59億元，按年增加6.25%。

該行指出期內信用減值損失33.1億元，按年減少54%。

首3季多賺續逾14%

該行又指出，今年首3季歸屬股東淨利潤為738.49億元，按年增加14.48%。期內淨利息收入為2,054.41億元，按年增加2.27%，淨利息收益息為2.23%，淨利差為2.21%。

該行今年首3季手續費及佣金淨收入為236.39億元，按年增加40.3%。

資產質素方面，信用減值損失為314.58億元，按年減少15.59%，其中客戶貸款減值損失332.16億元，按年增加44.07%。該行進,一步指出，截至今年9月底，不良貸款餘額為588.99億元，較去年底增加62.14%，不良貸款率為0.83%，按年持平，較去年底增加0.01個百分點。

核心一級資本充足率降至9.55%

截至今年9月底，核心一級資本充足率為9.55%，較去年減少0.37個百分點，一級資本充足率為11.53%，較去年底跌0.86個百分，資本充足率為14.1%，較去年底跌0.68個百分點。

該行又指出，擬透過非公開發行A股以集資不多於450億元，以補充一級資本，促進業務平穩健康發展。