銀公﹕住宅物業新增轉按支付安排　免經律師行

香港銀行公會宣布，由今日（7 日）起銀行客戶就住宅按揭轉按交易將有多一種支付安排選擇。有關安排已獲香港金融管理局認可。



在現有的支付安排下，當進行轉按交易時，按揭款項會先轉帳至律師行以作託管，然後由律師行發出支票以清繳客戶的原有按揭貸款。在新增的支付安排下，銀行可通過即時電子轉帳直接處理相關支付。此舉既能配合數碼支付年代的發展，亦能減低出現與支付相關的風險，有效加強對客戶的保障。

為協助客戶認識新增的支付安排，銀行公會製作了相關的電子小冊子，並刊載於銀行公會網站（https://www.hkab.org.hk/DisplayArticleAction.do?sid=5&ss=34&lang=b5）。銀行公會鼓勵客戶多了解新增的支付安排及其好處，並積極考慮採用有關安排作物業轉按交易。客戶可向銀行查詢更多相關資料。

金管局對有關安排表示歡迎

對於銀行公會的新安排，宣布新增住宅物業轉按支付安排，金管局對此表示歡迎。

自今年7月銀行公會公布計劃推出新增支付安排以來，金管局與銀行業界及其他持份者緊密合作，確保安排穩妥推出。按揭銀行今天開始提供新增的支付安排供客戶選擇，是各方長期努力的成果，金管局向銀行業界及其他持份者表示衷心感謝。

莊錦輝對有迎關新安排表示支持，及有助銀行有效管理風險。（受訪者提供）

香港銀行公會宣布，由今日起銀行可通過即時電子轉帳直接處理住宅按揭款項交易。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝支持有關措施，認為使用電子方式銀行間直接過數簡單快捷，亦有助銀行有效管理風險。他表示，新機制是針對以往律師行被接管致未能放款予業主的風險，雖然發生機率極微，但此舉有助緩業界憂慮，穩定樓宇市場買賣雙方的信心。

以往相關轉按交易大部份都是由新按揭銀行先存進律師樓銀行戶口託管，再經律師樓交到原按揭銀行以還清舊有按揭。在新增的支付安排下，住宅按揭新承按銀行將貸款直接存入原按揭銀行、套現餘額亦直接存入借款人戶口，中間毋需律師樓託管，除了可避免罕見的律師樓接管情況，最大受惠者是一眾換樓客，亦大幅度節省律師樓的人手及時間。

王美鳳認為可以在按揭流程上增加保障及避免萬一流程中斷之風險。（受訪者提供）

王美鳳﹕免卻律師行營運出現問題影響交易

中原按揭董事總經理王美鳳亦表示歡迎，並指出有關新安排之轉按貸款金額由新按揭銀行通過即時支付系統直接過數至原有按揭銀行，若涉及套現金額則由銀行直接過數至按揭客戶之指定銀行戶口，當中無須再經由律師樓託管款項及處理交易金額，避免萬一律師行營運或被凍結資金問題而令交易或按揭放款交付頓時受延誤。新安排由銀行之間直接交付款項，轉賬更快捷高效，並可針對性避免經由律師樓暫管大額款項之風險，為轉按客戶及銀行在按揭流程上增加保障及避免萬一流程中斷之風險。

王美鳳續指，隨着數碼支付的普及化，相信轉按客戶會樂於選用新增支付安排以增加保障。有關新安排同步適用於一般轉按、轉按連物業套現、現契套現及轉換借款人申請；主要涉及款項之交付，而律師行則繼續負責安排合約和契據之事宜。當這項新安排累積經驗後，再於日後擴展及推行至物業買賣新造按揭的款項交付安排，相信流程可較易銜接暢順，客戶亦可更易瞭解新安排做法。