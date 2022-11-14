瑞信：內地政策環境改善　內銀首選招行及郵儲行

瑞信發表研究報告指，內地政策格局出現顯著變化，表明其政策思維正轉為支持增長。該行指，內地上周五（11日）放寬部分疫情控制措施，惟該些措施未被全面落實，主要城市北京、上海和廣州新增個案仍多。



瑞信認為，基於財政負擔，內地地方政府會有足夠動力遵守，而這無疑是內地對疫情控制態度的一個轉折點，標誌著通關的方向。

同時，內地推出救市16條，旨在做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作，預計政策將為銀行的資產質量帶來積極的變化。

政策予內銀估值支持

瑞信認為，上述兩項政策推出的時機較預期早，並來自多方面，料可得到更好的協調。而美國通脹壓力得到緩解，政策為銀行提供了基本面的上行空間和估值支持。

該行重申，看好對質量好且被低估的股票，依次分別是招行（3968）、郵儲行（1658）及寧波銀行，各給予跑贏大市評級，目標價分別41.7元、5.4元及36元人民幣。

另外，該行將中信銀行（0988）目標價由4.2元下調至4元，主要由於考慮到A股和H股溢價，但維持跑贏大市評級。珮信指信行第三季業績穩定，資產質量改善。管理層表示，企業需求復甦將在第四季持續，但零售需求仍未恢復，特別是抵押貸款和消費貸款。另料資產質量應保持逐步改善。至於淨息差仍面臨下行壓力，但將努力保持淨息差基本穩定。