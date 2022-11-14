ESG｜煤氣黃維義︰著力融入ESG概念　促進業務可持續發展

ESG愈來愈受各界重視，煤氣公司日前便連同香港管理專業協會（管協）舉辧環境、社會及管治（ESG）高峰論壇2022，吸引來自香港、中國內地以及海外國家及地區，合共逾5,000人線上線下出席。

論壇邀請到環境及生態局局長謝展寰擔任主禮嘉賓，並且有逾20位來自不同界別，如公用事業、金融投資、社會福利、企業治理等的政商名人出席進行演講及圓桌研討會，探討ESG相關的熱門議題。

煤氣公司在席間發布《氣候相關及自然相關指導文件》，成為香港首家企業發布先行文件以回應「自然相關財務揭露工作小組」（TNFD）框架，檢視並披露煤氣公司及子公司港華智慧能源有限公司（港華智慧能源）的業務對環境生態及生物多樣性構成的影響，以及所帶來的風險和機遇，而該報告亦披露集團按照「氣候相關財務披露工作組」（TCFD）的建議，進一步新增氣候變化對公司的財務狀況所帶來的潛在機遇和影響。

黃維義表示，煤氣公司及港華智慧能源很早已經著力把ESG概念融入，從而促進業務的可持續發展。﹙資料圖片﹚

煤氣公司常務董事黃維義表示，本地及國際資本市場日益關注ESG議題，煤氣公司及港華智慧能源很早已經著力把ESG概念融入，從而促進業務的可持續發展。當企業辨識到業務面臨的風險和機遇時，就能夠把企業管理得更好及規範，而認識ESG正正能夠讓我們做好風險管理的工作。「我們特意舉辦是次ESG高峰論壇，全面涵蓋環境、社會及管治的議題，希望把ESG視為一個整體來討論。」

黃維義補充，特區政府頒布的《香港氣候行動藍圖2050》及國家訂立的「3060雙碳」目標，帶出了氣候相關及自然相關的重要性，而煤氣公司因此編制了《氣候相關及自然相關指導文件》。

煤氣公司是香港首批積極關注氣候變化風險的企業，在2015及2016年，早於TCFD框架發佈之前，已經分別為香港及中國內地風險較高的資產進行風險及機遇評估。TNFD框架預期將會在明年底出台，而高峰論壇發布的《氣候相關及自然相關指導文件》，是集團應對氣候及大自然相關風險與機遇的試行綜合文件，亦是集團可持續發展承諾的中期更新。

謝展寰表示，社會各界透過創新、科技及人才以邁向碳中和。﹙資料圖片﹚

論壇的主禮嘉賓、香港特別行政區環境及生態局局長謝展寰致辭時表示，達至碳達峰、碳中和是國家的政策和目標，本港亦已公布《香港氣候行動藍圖2050》，當中訂定四大減碳策略，而政府、企業、個人、學界、專業界等界別需要合作，透過創新、科技及人才以邁向碳中和。

管協助理學術總監及學位課程總監吳澤華博士則表示，香港管理專業協會一直非常重視推動ESG的發展，該協會透過舉辦香港可持續發展獎、成立「使命商業」平台、成立管協環球ESG教育及研究中心等舉措，提升不同行業的企業及行政人員，對可持續發展同ESG的認識和重視。