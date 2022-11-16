主張「美元微笑理論」基金經理　指「沽美元」是明年最好交易之一

美國最新通脹數據增長放慢，以「美元微笑理論」(dollar smile theory)知名的基金經理、Eurizon SLJ Capital行政總裁Stephen Jen押注美國通脹已經見頂，認為目前是拋售美元的時候，沽美元將是明年最好的交易之一。

Stephen Jen稱，美國通脹若從數十年高位回落，聯儲局可以放慢加息步伐，美元行情就會逆轉。他又指美元被嚴重高估，如果沒有高得多的通脹，美元就不可能進一步上漲。

美元指數今年升幅超過10%，由於最新數據顯示，美國通脹壓力正在紓緩，美元兌十大工業國(G10)貨幣周二跌至3個月低位。

另外，他相信，如果中國繼續放鬆防疫限制、開放經濟，如果俄烏衝突方面有積極進展，例如停火，那麼美元需求就會減弱。

Jen是摩根士丹利前經濟學家，根據他的「美元微笑理論」，在美國經濟大幅下滑或強勁成長時期，美元都會上漲，而在溫和成長時期表現不佳。因為在危機時期，全球投資者湧向安全及高流動性的資產，美元便會上升。其後由於美國經濟增長乏力，迫使聯儲局減息，導致美元走低，觸及微笑曲線底部，然後又由於美國經濟引領全球增長反彈，美元再次上漲。