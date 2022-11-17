香港8至10月失業率降至3.8%　零售業失業率降至5.2%

統計處今日（17日）本港就業市場最新數據。今年8至10月失業率為3.8%，較7至9月失業率低0.1個百分點。就業不足則由1.8%降至1.7%，跌幅同樣為0.1個百分點。



與今年7月至9月比較，8月至10月期間，許多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌。失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業、零售業以及餐飲服務活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

失業人數降至14.74萬人

統計處又指出，本港總就業人數由7月至9月的3,628,900人，上升至8月至10月的3,648,600人，增加約19,700人。同期的總勞動人口亦由3,784,200人上升至3,796,000人，增加約11,800人。

失業人數（不經季節性調整）由7月至9月的155,300人下跌至8月至10月的147,400人，減少約7,900人。同期的就業不足人數亦由69,000人下跌至63,400人，減少約5,600人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「隨着本地經濟活動恢復，勞工市場繼續改善。8月至10月經季節性調整的失業率較7月至9月下跌0.1個百分點至3.8%，就業不足率亦下跌0.1個百分點至1.7%。總就業人數增加19,700人至3,648,600人，失業人數減少7,900人至147,400人。」

政府料經濟活動逐漸回復正常

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在8至10月較上一個3個月期間下跌0.6個百分點至5.2%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.8個百分點至5.4%，零售業的失業率下跌0.5個百分點至5.2%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業。

展望未來，孫玉菡說：「勞工市場的短期前景將取決於本地經濟活動的表現。金融狀況收緊將繼續抑制需求，但只要疫情持續受控，防疫措施適度放寬，再加上消費券計劃的幫助，經濟活動應能逐漸回復正常。」