世界盃將開鑼　港股交投轉淡至不足1400億元　科技股逆市獲追捧

美股三大指數周四偏軟，有聯儲局官員「放鷹」，指聯儲局須進一步加息壓通脹，令市場憂慮利率最終目標將高於預期。



【16：50】港股低收失守萬八關

世界盃將於下周日（20日）正式開鑼。未知是一眾投資者提早迎接世界盃，港股今日交投明顯較為淡靜，全日成交額不足1,400億元，並且低收，失守18000點大關。

恒指收市報17992點，跌53點，國指收市報6125點，跌17點，科指則逆市上揚，收市報3742點，升21點，成交額為1,395億元。

科技股今日表現較理想，美團（3690）收市報160.4元，升4.8%，網易（9999）收市報107.3元，升3.7%，將於今日收市後公布季績的京東（9618），收市報218元，升3.6%，昨日已公布季績的阿里（9988）升2.2%。

世界盃將開鑼，內需及消費股卻未獲追捧，百威亞太（1876）升2.5%，報22.4元，青島啤（0168）跌0.6%，潤啤（0291）跌1.1%，滔搏（6110）升2.3%。

不過內房股仍下跌，碧桂園（2007）跌6.5%，中海外（0688）跌4%。

地產股同樣受壓，新世界（0017）跌5.3%，恒地（0012）跌3.3%，長實（1113）跌0.4%。

【15：20】內地股市低收

滬深股市低收，上證收市報3097點，跌18點，深成指數收市報11180點，跌41點，滬深300指數收市報3801點，跌17點，創業板指數收市報2389點，升3點。

亞太區股市續偏軟，日股收市報30點，報27899點，台股跌30點，報14504點，韓股收市報2444點，升1點。

港股由升轉跌，恒指最新報17911點，跌133點，國指最新報6096點，跌44點，科指跌8點，報3713點。

【13：56】港股升幅午後收窄

港股升幅在午後收窄，恒指最新報18074點，升28點，國指升19點，報6160點，科指升51點，報3772點。

【12：00】半日升100點

港股上午窄幅爭持，半日收報18146點，升100點或0.56%，成交額777億元。恒生科技指數報3820點，升2.65%。

ATMXJ全線向上，騰訊（0700）升0.2%；阿里巴巴（9988）升近4%；京東（9618）升4.85%；小米（1810）升2.3%；美團（3690）表現較佳，升逾6%。

內房再受壓，碧桂園（2007）跌近4%，報2.68元；雅居樂（3383）跌2.7%；龍光（3380）跌2%；中海外（0688）跌1.7%。旭輝（0884）跑贏同業，升10%，報1.31元。

【10：55】升幅收窄至不足100點

恒生指數早段升幅收窄，最新升不足100點，報18137點；科技指數升幅維持逾2%以上。

美團一度升超8%，最新升約5%。阿里巴巴升幅亦見回順，最新升4%，報81.65元。

華人置業（0127）曾短線拉升逾25%，最新升幅收窄至16%，報2.26元，成交額達294.92萬元。

【09：20】港股高開270點

恒生指數高開270點，報18316點。科技指數則漲3%，報3833點。

成份股方面，阿里巴巴（9988）績後表現造好，升超6%，報83.25元；網易（9999）日前跌逾9%，績後反彈6.7%，報110.5元。

京東（9618）亦受惠向好，高開7%，報225.6元。美團（3690）日前跌逾2%，今反彈3%。