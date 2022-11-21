港10月CPI按年升1.7%　升幅較9月放緩　政府﹕短期內通脹保持溫和

統計處今日（21日）公布10月份的消費物價指數（CPI）。根據綜合消費物價指數，整體消費物價與一年前同月上升1.8%，較年9月份的相應升幅（4.4%）為低。9月份的升幅較大，主要是由於去年9月份香港房屋委員會豁免公營房屋租金導致比較基數較低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，綜合消費物價指數在10月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.7%，較9月份（1.8%）略低。



經季節性調整的綜合消費物價指數，截至10月止的3個月的平均每月升幅為0.2%，而截至9月止的3個月的相應升幅則為0.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

甲類消費物價指數升2%

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在10月份的按年升幅分別為2%、1.7%及1.8%，而9月份的相應升幅則分別為8.9%、2.4%及1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在10月份的按年升幅分別為1.7%、1.6%及1.8%，在9月份的升幅則分別為1.8%、1.7%及1.9%。

經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至10月止的3個月的平均每月升幅分別為0.1%、0.2%及0.2%，而截至9月止的3個月的相應升幅均為0.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至10月止的3個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月升幅均為0.1%，與截至9月止的3個月的相應升幅相同。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在10月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升13.4%）、衣履（上升4.5%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、基本食品（上升3.3%）、煙酒（上升1.9%）、交通（上升1.5%）、雜項服務（上升1.5%）、雜項物品（上升1.0%）和住屋（上升0.1%）。

另一方面，綜合消費物價指數在10月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌0.6%）。

政府﹕基本通脹溫和

政府發言人表示，10月基本消費物價通脹維持溫和。食品價格的按年升幅略為放緩，儘管仍然相對較快。衣履價格繼續錄得明顯升幅，能源相關項目價格大幅上升。不過其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

儘管外圍價格壓力龐大，在本地成本壓力大致輕微下，總體而言通脹在短期內應保持溫和。政府會繼續留意情況。