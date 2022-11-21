中金宏觀張文朗：料明年中國GDP增長5.2%　財政政策較今年更強勁

中國經濟今年下行壓力加大，中金公司研究部首席宏觀分析師張文朗在記者會上表示，相信疫情影響逐步減弱，明年內地政府對財政政策的支持力度，有機會較今年更強勁。因而，在房地產方面，投資額的下降趨勢有望收窄，甚至脫離下跌區間。



海外出口方面，今年中國的出入口貿易表現維持強勁，展望明年，雖然面對歐洲及美國出現經濟衰退的機會高（估計兩者明年的GDP倒退幅度約為1%左右），對中國的出口會有影響，不過中國的出口數據相信不會出現負增長，因為中國的產業鏈完整，在疫情後中國對環球的出口份額仍有上升，反映競爭力增長。

中金公司研究部首席宏觀分析師張文朗認為，中國的出口數據相信不會出現負增長，因為中國的產業鏈完整，在疫情後中國對環球的出口份額仍有上升，反映競爭力增長。(網上截圖)

整體上對於明年中國經濟表現，估計明年GDP約為5.2%，CPI全年平均值約為2.2%；PPI按年升幅約為0.6%。

至於美國通脹走勢及美聯儲的加息步伐預測，張文朗認為，在明年初美國的通脹會繼續回落，但不會急速向下。料明年初美國通脹或降至5%以下，美聯儲將會停止加息。至明年中以後，若美國核心通脹進一步降至4%以下，市場對美國的減息預期會逐漸成形，但同時經濟衰退的壓力將明顯升溫。

對於明年資產市場走勢，中金公司研究部策略分析師劉剛指出，要視乎美聯儲的加息周期及中國經濟復甦，估計最大機會出現的情況，是美國先解決通脹和緊縮約束；至於中國政策調整需時間、延續弱復甦。

聯儲加息停步 港股反彈力較大

對於港股的反彈力度，他認為要從估值及驅動力兩方面因素衡量，現時港股的估值已經跌至低於內地A股；同時，港股較內地A股更受聯儲局的加息及貨幣緊縮影響，因此，若果明年美國通脹受控，貨幣政策轉向寬鬆的預期逐步成形，相信港股的反彈力度會較為明顯。