本港10月零售業總銷貨價值按年上升3.9%　高於預期

政府統計處公布，今年10月的零售業總銷貨價值的臨時估計為319億元，按年上升3.9%，優於市場預期跌2.1%。與去年同期比較，今年首十個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌0.7%。



在今年10月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔10.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為34億元，按年上升34.7%。

扣除其間價格變動後，今年10月的零售業總銷貨數量的臨時估計較上年同月上升2.4%。與上年同期比較，今年首10個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌3.5%。

（美意珠寶）

珠寶鐘錶升幅最大

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年10月與去年10月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升11.4%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物(銷貨價值上升13.6%)；其他未分類消費品(上升2.2%)；食品、酒類飲品及煙草(上升2.1%)；藥物及化妝品(上升5.9%)；汽車及汽車零件(上升57.6%)；燃料(上升5.3%)；書報、文具及禮品(上升36.3%)；中藥(上升8.3%)；以及眼鏡店(上升3.8%)。

另一方面，今年10月與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌2.7%。其次為百貨公司貨品(銷貨價值下跌17.1%)；服裝(下跌5.8%)；傢具及固定裝置(下跌5.7%)；以及鞋類、有關製品及其他衣物配件(下跌3.7%)。

陳茂波用消費券購買了棉花糖和爆谷，與街坊和小朋友分享。（陳茂波網誌）

政府：勞工市場情況改善及消費券將續支持零售業

政府發言人表示，隨著政府發放新一輪消費券，10月的零售業總銷貨價值按年升幅加快。不少類別零售商的業務都見改善，其中耐用消費品和珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷售錄得雙位數升幅。

展望未來，發言人指出勞工市場情況改善及消費券計劃將繼續支持零售業，儘管金融狀況收緊會部分抵銷這些影響。而且，只要本地疫情維持受控，各項限制措施能有序放寬，與消費相關活動應會逐漸重拾動力。