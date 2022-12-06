汽車保險大比併　10Life︰三保保費相差1.7倍　財物自負額差5倍

車主在道路上駕駛汽車，按法例規都要購買第三者責任保險（「三保」），以賠償意外導致第三者傷亡損失。

現時坊間「三保」普遍亦會賠償第三者財物損毁，保險比較平台10Life搜羅市場不同網上平台16款產品，在汽車型號及駕駛者背景一致的基礎下，發現市場上「三保」保費原來可以相差1.7倍，而且財物自負額亦是車主經常忽略的一項因素。

10Life研究部製表。

市場上16份汽車三保價錢差異大

10Life研究部比較香港16款三保網上報價，並以一輛較普及的日本家庭汽車作為報價車輛1，並假設投保司機為35歲文員、有10年駕駛經驗、過去3年沒有索償、無索償折扣達60%，以及過去5年沒有違反交通事故紀錄。

10Life發現在上述背景下，「三保」保費最便宜為1,050元，最貴為2,809元，在今次比較下相差167%（詳見上表）。另外，10Life發現不同計劃的自負額也有明顯差異。以年輕司機及經驗不足司機的財物自負額為例，最高可達25,000元，與最低的5,000元，兩者足足相差了5倍。

值得留意的是，財物自負額是可以累積計算。以今次較便宜的立橋保險「三保」為例，假設汽車在借予他人駕駛時發生交通意外，涉及賠償額達100,000港元，該名駕駛司機未滿25歲，駕駛經驗少於2年，亦非保單上的的記名司機，單是賠償第三者財物損失時，受保人需承擔的自負額可達63,000港元。

同一間保險公司的「三保」，於不同網上平台的價錢也可以有一定差別。﹙資料圖片﹚

同一份車保 不同網上平台有差異

不單是各間保險公司的「三保」保費本身有差異，同一間保險公司的「三保」，於不同網上平台的價錢也可以有一定差別。而在不同地方購買三保也影響日後索償跟進。若直接向保險公司投保，受保人需直接聯繫保險公司處理索償，如經保險經紀公司營運的網上平台購買，保險經紀一般可協助跟進。

保費低不一定代表財物自負額高

10Life聯合創辦人何穎翔表示，發現車主很多時候對「三保」價格及保障內容並不敏感，原因是「三保」只是汽車每年其中一項固定費用，主要保障第三者人身安全及財物損失，不保自身汽車司機傷亡及自身汽車損毀，容然被漠視。若果未有在不同平台比較而輕率投保的話，車主除了有機會買了一份較昂貴的三保，遇上意外時也可能需付出高昂的財物自負額。

他續說，不同三保計劃在「年輕司機」、「經驗不足司機」、「不記名司機」的財物自負額各有不同。保費低不一定代表財物自負額高，保費高又不一定代表財物自負額低，車主在投保前宜細心比較。

何穎翔提醒，準車主在投保前除了宜貨比三家，也要留意條款細項，例如部分計劃保費較低，財物自負額卻比較高昂，亦宜留意哪些項目屬於附加保障，及會否外借車輛給年輕或新牌親友駕駛等，以免發生意外時因小失大。