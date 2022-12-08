《香港01》2022經濟高峰論壇完滿結束　集思廣益探「綠」路

《香港01》舉辦第四屆「經濟高峰論壇」今日﹙8日﹚完滿落幕，活動吸引過逾200名中、港政商界翹楚出席。今次論壇主要探討本港金融業的可持續發展，榮幸獲行政長官李家超致開幕辭，中聯辦副主任盧新寧到場主禮，以及財政司司長陳茂波發表主題演講。



是次論壇邀請了多位政商領袖、專家學者，深入討論綠色經濟發展機遇、國際政經格局變化，及粵港澳大灣區發展等熱門話題，助企業準確掌握形勢，把握、發掘增長空間。



《香港01》舉辦第四屆「經濟高峰論壇」今日﹙8日﹚完滿落幕，活動吸引過逾200名中、港政商界翹楚出席。今次論壇主要探討本港金融業的可持續發展，榮幸獲行政長官李家超致開幕辭，中聯辦副主任盧新寧到場主禮，以及財政司司長陳茂波發表主題演講。（廖雁雄攝）

于品海：繼續發展及變化 亦即是可持續發展

《香港01》創辦人于品海為論壇開場致辭時提出，要發展就必須變化，香港的最大問題就是沒有變化，所以社會不斷積累怨氣及不穩定。他續指，如要由治及興就必須變，首要改變的就是經濟，政府經濟思想要發生變化：「香港的既得利益更不要設置藩籬。」他強調，任何人若不想改變，很可能就是既得利益者，亦即是「藩籬」。

于品海認為，中國的成功發展，源於當年鄧小平知道要變；到近年習近平亦提出防止資本無序擴張，即使同樣有人不願改變，構建既得利益藩籬，但習近平為了可持續發展，成功拆了藩籬。他表示，中國一直變化，繼續發展，即使贏得很多第一，但仍然不停下來，繼續發展及變化，亦即是可持續發展。至於香港如何有自己的新發展理念，要視乎港府能否知行合一，找到香港的可持續發展規劃。

《香港01》創辦人于品海為論壇開場致辭時提出，要發展就必須變化，香港的最大問題就是沒有變化，所以社會不斷積累怨氣及不穩定。（羅國輝攝）

李家超：有穩定才有發展 有發展才可讓經濟活起來

行政長官李家超在開幕錄影致辭提到，強調港府十分重視綠色經濟，以達致可持續發展，在滿足需要同時保護下一代福祉。李家超指，正如國家主席習近平所言「綠水青山就是金山銀山」，實踐證明，經濟發展不能以破壞生態為代價。

李家超又稱，在《施政報告》中提出爭取在2035年前將碳排放總量從2005年水平減半，並邁向2050年前達致碳中和目標，政府未來15至20年間再投入2,400億元推動一系列應對氣候變化工作。綠色債券方面，目標在2021-22年度起的五年內，總發行量比2021-22年度前增加五倍以上。

他又指出，回顧過去一年，香港局面大致保持穩定，市民生活和經濟逐步恢復，社會和經濟開始動起來、活起來，但破壞力量仍然潛伏，未有放棄，尤其是外部勢力，提醒社會各界要保持謹慎和警惕，共同維護這個得來不易的穩定局面，認為先有穩定才有發展，有發展才可讓經濟活起來。

行政長官李家超，以錄影方式致開幕辭。（羅國輝攝）

是次論壇分兩大部分，細分三個主題。頭炮是【佈局大創新 香港「綠」路通】。此部分分兩個環節，第一環節焦點為「做好頂層設計 盤活投融生態」，香港金融發展局主席李律仁擔任主持，嘉賓講者包括團結香港基金常務副主席陳智思、瑞信亞太區財富管理中華區副總裁陶冬，以及香港綠色金融協會副會長黃王慈明。

陳智思：有信心香港可吸引人才

陳智思提到，早前隨特首團到訪泰國出席亞太經濟合作（APEC） ，各經濟體領袖在在會議上發表共同宣言「Bangkok Goals on Bio-Circular-Green (BCG) Economy（生物、循環及綠色經濟發展之曼谷目標）」，顯示各經濟體均以生態循環綠色經濟方向出發。

至於各界關注本港如何「搶人才」，陳智思稱理解不少企業面對人才流失問題，但強調「You are not alone」，在全球搶人才競爭下，只要香港「去返以前」，有信心可以吸引人才。

陶冬：今年中央經濟會議是十年來最值得期待

陶冬就指出，今年中央經濟會議是十年來最值得期待的，因眼前中國經濟面臨明顯壓力，加上明年是中共領導人換屆正式開展新任期。所謂「新官上任三把火」，從以往數十年領導人換屆的周期來看，領導上任初期都會訂下很多刺激政策，發力經濟，推動基建等。內地貨幣政策上，他預期雖然不會「大水漫灌」，仍然會推行大規模經濟刺激政策。

黃王慈明：爭取成綠色金融的「超級聯繫人」

黃王慈明就提到，香港要爭取在綠色金融發展方面，成為「超級聯繫人」的角色，包括面對臨近新加坡等地區的競爭，認為首要是在吸納人才方面，必須盡快取消旅遊檢疫措施，這方面新加坡已搶先做好。

她又認為，隨著國際可持續發展披露準則的推出，香港方面特別是上市公司也應該要盡快先行跟隨，並幫助內地公司跟隨標準作出披露，以方便國際投資者透過互聯互通機制，去作出投資決定。內地不少微觀及宏觀數據未有統一機制，香港可以幫助建立數據庫，令國際投資者更衡量掌握相關投資的風險。

第二個環節是「強化港深互通 壯大產業鏈結」，由香港大學馮國經馮國綸基金經濟學教授鄧希煒教授主持，嘉賓講者香港科技大學工商管理學院院長資深顧問陳家強、中國聯通國際公司董事長兼總裁孟樹森、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民，以及香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良。

陳家強：香港要先有產業 才可與深圳談產業合作

陳家強認為，香港作為超級聯繫人、中介人的角色，在介紹投資機會方面一直都做得不俗。隨著中國崛起，香港的獨特角色無人能夠取代，但卻沒有及早考慮扮演「操作人」、從業者的角色。

陳家強明言，隨著未來綠色產業有好大需求，認為在減碳減排等方面，牽涉大量科研、數據，「唔通唔做嘢？」。他強調，深、港互通並非只是把資金投進深圳就足夠，香港要有所貢獻，要自己有科研能力，因為香港要有產業，才可以談得上產業合作。

左起：香港大學馮國經馮國綸基金經濟學教授鄧希煒、香港科技大學工商管理學院院長資深顧問陳家強、香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良、中國聯通國際公司董事長兼總裁孟樹森，及前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民。（羅國輝攝）

孟樹森：香港須做好數字基建

孟樹森認為，香港的競爭優勢是金融服務，而綠色金融中心是必須發展的。不過，在人流、物流、資金流之上，絕不能缺少信息流，她笑言作為電信業的從業者，這令她感很強的使命感。

提及到深港互通，孟樹森認為深圳可善用香港擁有的基礎建設，而香港亦可通過深圳服務大灣區，進一步掌握數字應用，內地有很多應用場景可參考，日後便可直接為香港所有。

洪為民：香港還需否鄉郊值深思

洪為民就認為，雖然香港提出不同發展方案，包括北部都會區等，但傳統的發展方式過慢，反問即使過往恒之有效，「今天是否仲有效呢？」他強調環保的確重要，但新界發展與港島割裂，未來鄉郊價值值得深思。

與此同時，他亦認為香港人口不足，雖然大學可培養人才，但始終數量不足，過往有不少傑出人才來港報讀研究院，但學位不足，成績優異亦未能取錄，建議可在北部都會區設大學城，未必設學士課程，但需要有研究生院。

姚慶良：要工業「進化」 需更多高級技術人員

姚慶良就指出，過往勞工密集的工業已離去，現時的工業強調「腦力」。他舉例，有一間公司專門生產蛋漿，將蛋白及蛋黃分隔，供予其他廠房製造蛋糕等食物，認為工序於無塵車間展開，附以消毒技術，更加著重衛生，「產品可以好簡單，但過程可以好先進」姚慶良又提到，如要工業「進化」，除了博士、碩士等高學歷人才，更加需要高級技術人員。

陳茂波發表主題演講，認為香港與內地合作，只要互惠互利就可事倍功半。（余俊亮攝）

論壇的第二部份，以【接通內外循環 打造多元樞紐】為題，由《香港01》首席記者黃雲娜擔任主持，嘉賓包括全國政協常委、西九文化區管理局董事局主席唐英年、滴灌通集團創辦人及主席李小加、香港美國商會總裁翁以登，以及《香港01》創辦人于品海。

陳茂波：與內地合作 互惠互利可事倍功半

在主題討論之前，由財政司司長陳茂波發表主題演講。他指香港與內地合作，只要互惠互利就可事倍功半；與此同時，視乎內地發展的需要，香港亦要作出改變。他以金融服務業作例子，1993年青島啤酒（0168）上市，反映内地要資金；H股上市，則代表需要資金發展的同時，也為提升管治水平；到2014年的互聯互通，是内地資本市場在風險可控的情況下，向國際開放。因此香港作為風險管理中心，不單代表保險業務，同時證券市場也需要風險管理。

他又舉例，人民幣國際化方面，將來南向通可以以人民幣計價買賣港股，若果未來吸引更多國際企業來港上市，並放於南向通內交易，可令流動性及估值提升，變相也吸引更多企業來港上市，同時提升人民幣國際化水平。

唐英年：香港須發揮獨有優勢

回到主題討論，唐英年表示，根據國家主席習近平在七一重要講話，香港必須發揮獨有優勢，回顧過去40年改革開放，香港相當能幹，發揮國家所需，香港所長，香港透過金融市場，為國家提供資金，透過貿易平台，作為國家對外認知渠道，並發揮高端專業服務，升級轉型。

李小加：創新方式 化解小企資金不通難題

李小加表示，多年來香港的金融改革及推進，多次滿足了中國的發展需求，例如中港股市債市的互聯互通機制，解決了境內及海外資金雙向流動及投資的難題。展望未來，認為香港的金融發展，宜探索化解中國以至世界經濟體經常出現的問題，就是大金融及小企業之間資金不通的問題。

他指出其在本港創辦的「滴灌通」，正是要將國際資本，一滴一滴地輸送到內地小企業，以化解小企業資金不通難題。

翁以登：香港陷六大完美風暴

翁以登稱，香港正面臨中美關係緊張、俄烏軍事衝突、反全球化主義、新冠疫情、氣候變化、香港自己面臨的困境等六大完美風暴，前兩者香港未能控制，後四個如果香港好好處理能帶來機遇。當中疫情管控方面，香港需要「0+0」，目前的「0+3」仍會限制遊客來訪及商務活動，並非屬於正常。

他並指出，香港需要發展「兩制」，現時國際上對香港有不少負面的看法，而這些看法並不一定正確，香港應該對外展示在回歸中國後，仍然能夠有與國際接軌的制度。而在社會文化方面能夠多元化，人才才會受此吸引而來。

于品海：中、西方理解「現代化」方式大為不同

于品海就指出，中、西方在理解「現代化」上的方式大為不同，西方家國仍然以「舊語言」去論述中國，但其實中國已經能夠出口高鐵、有火箭升空、汽車出口量跳升「世二」及擁有「國產大飛機」，現今格局已非西方所想，所以香港作為中西「樞紐」，要思考如何將作為橋樑，釋出中國的「講嘢方法」。