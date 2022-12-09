融創中國全年蝕382億人幣　提債務重組　消息指獲多數債權人認同

正在停牌的融創中國（1918）公布，截至去年12月底止全年業績，盈轉虧蝕382.6億元（人民幣．下同），上年同期賺356.4億元；每股虧損8.27元。不派息。同時提出債務重組建議。



期內，營業額1,983.87億，按年跌14%。期內集團合同銷售金額約為5,973.6億元，按年增長約3.8%。

截至去年底，集團現金餘額約為692億元，若包含合聯營公司，現金餘額約1,608億元；資本負債比率約為67%，較2020年同期的約49.1%有所上升。

融創主席孫宏斌指出，3月份以來銷售斷崖式下滑，同時為應對3月份及第二季流動性需求所全力推動的資產處置、專項融資等多種資金方案亦因環境變化難以落地，使得集團也出現階段性的流動資金問題。（VCG）

公司主席孫宏斌指出，進入2022年， 3月份以來銷售斷崖式下滑，同時為應對3月份及第二季流動性需求所全力推動的資產處置、專項融資等多種資金方案亦因環境變化難以落地，使得集團也出現階段性的流動資金問題。

年底前到期境外債約37億美元

另外，融創提出債務重組，擬將最多40億美元股東借款，轉換為普通股或股權掛鉤工具。初步重組框架包括降槓桿計劃，公司擬將現有債務中的30億至40億美元及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鉤工具；將剩餘現有債務兌換為新的以美元計價公開票據，期限為自重組生效之日起2至8年。

集團於2022年6月30日的有息負債金額與2021年底相比無重大變動，其中境外有息負債本金額約為110億美元（未經審核）。在該等境外債務中，約37億美元（約佔境外債務總額的34%）的原始到期日為2022年底前。

截至目前，集團仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協議。

一旦完成債務重組 可獲核數師發表審計意見

因融創目前債務重組方案尚未最終落定，核數師立信德豪根據相關審計準則，對公司由債務重組對持續經營產生的不確定因素未作意見，但對2021年綜合財務報表的其他內容表達了充分認可。「照目前情況分析，一旦融創債務重組完成，核數師應會對融創未來的年報發表標準審計意見。」一位金融機構分析師表示。

知情人士透露，歷經數月與債權人小組的溝通磋商，融創境外債重組順利推進，重組框架已初步獲得大多數債權人的認同。同時，融創也正積極推進境內公開債整體重組，近日已對債券持有人發布境內債重組方案，並將就展期方案召開債券持有人會議進行投票表決。方案一旦通過，融創將成為繼富力、龍光之後又一家完成境內債重組的房企。