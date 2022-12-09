摩根資產管理料中國經濟未來一年改善　看好科網電動車及新能源股

中港股市近期明顯反彈，恒指重上一萬九大關，摩根資產管理新興市場及亞太股票投資策略專家沈嬌嬌在記者會上指出，看好明年亞洲股市表現。



她解釋指，亞太股市反彈受惠三方面因素，首先是中國逐步漸漸放寬疫情管控措施，有利消費及整體經濟復甦。加上近期美元回落，以及中國股市估值吸引，以MSCI中國指數為例，估值已經跌至歷史低位，市帳率約1.3倍，比以往2009年金融海嘯及2016年中國經濟下行周期時的估值更低。

行業板塊上，看好疫情管控放寬的消費股，旅行相關股，電動車產業股份，新能源股份以及中資科網股。她相信中資科網股盈利有機會跟隨整體經濟見底回升。

許長泰預期，聯儲局會將政策利率提升至5厘。（夏家朗攝）

料下周聯儲局加息半厘

下周是美國議息會議，對於美國加息步伐，摩根資產管理亞太首席市場策略師許長泰指出，預期聯儲會將加息幅度放慢至半厘。至於明年2月能否進一步放慢加息，仍然要再觀察通脹數據決定。

整體而言，他認為聯儲將繼續提高政策利率至5厘，然後在明年一段時間按兵不動的機會較高，相信不會急於在明年開始掉頭減息。

至於美元走勢，相信明年會是先高後低的格局，因為主導因素是市場的避險情緒，當美國經濟明年初有衰退風險，反而會刺激美元出現反彈，不排除重上今年高位。