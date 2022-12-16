最優惠利率｜花旗上商工銀亞洲加P0.25厘　累計9家銀行已宣布上調

美國宣布加息0.5厘，繼昨日四大行宣布年內第三次上調最優惠利率（P），加幅為0.25厘後，星展香港及東亞銀行也隨即跟隨。今日再有銀行宣布加P，當中花旗宣布，由2022年12月19日起，該行P將由5.625厘上調至5.875厘，加幅為0.25厘，與其他銀行看齊。而港元儲蓄存款戶口年利率亦將調整至0.625厘。



上海商業銀也宣布，由12月19日起，將P由5.625%上調至5.875%，加幅為25點子。該行同時上調港元活期儲蓄存款利率，戶口結餘達港幣10,000元或以上的儲蓄存款利率，將由0.375%上調至0.625%。

工銀亞洲宣布，經審慎考慮近期宏觀經濟發展及各項市場狀況，該行P由年息5.625%調整至5.875%，幅度為0.25%。同時，戶口結餘達5,000港元或以上的港元儲蓄存款利率，由年息0.375%調整至0.625%。以上調整由12月19日（星期一）起生效。至今已共有九家銀行宣布加P。

滙豐昨日率先宣布，由12月16日起，將P由5.375厘調高至5.625厘，其後恒生及中銀香港也宣布加P，當中中銀香港生效日期為下周一（19日）。渣打也將由下周一將P由5.625厘上調至5.875厘。

另外，星展香港及東亞銀行，也昨日稍後時間，宣布加P0.25厘至5.875厘，生效日期分別為周五及下周一。