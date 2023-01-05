國泰：歡迎中港免檢疫通關　將增加逾倍前往內地城市航班

國泰航空（0293）歡迎香港特別行政區政府由2023年1月8日起，實施香港與中國內地免檢疫旅遊措施，並撤銷所有轉機限制。



因應政府今日作出的公布，國泰航空前往內地的航班數量將增加超過一倍，由2023年1月14日起，每周共有 61 對航班往返於香港和內地 13 個城市。與目前相比，國泰航空現時每周營運 27 個航班從香港前往內地，以及每周營運 50 個航班從內地前往香港。

國泰航空正積極在未來數周恢復及增加更多往返香港與內地的航班，目標是在2023年3月將往來兩地航班數目增至每周超過100對。

由1月8日起，國泰航空香港往返北京的航班將增至每周10對，而香港往返上海（浦東）的航班將增至每周21對。國泰航空亦將恢復飛往廣州的航班，每周運作5對。

另外，由2023年1月14日起，國泰航空香港至廈門的航班將增至每周4對， 而往返香港與成都的航班將增至每周6對。

截至今日為止，國泰航空運作航班往返全球近 60 個不同目的地，國泰並會繼續增加更多航點。

國泰集團一直致力重建香港航空樞紐的航班網絡，預計於 2023 年底可運作相當疫情前 70%的客運航班運力，目標是於 2024 年底恢復疫情前的客運運力水平。