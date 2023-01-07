芝加哥儲銀行長﹕聯儲局或會進一步放緩加息步伐

據《華爾街日報》報道，即將離任的美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯指出，聯儲局或會放緩加息步伐，經濟數據或會支持當局在下次議息會議加息0.25厘。



埃文斯接受訪問時指出，當局在2022年12月將加息幅度縮減至0.5厘後，現時正處於有利位置。若當局能將加息幅度進一步減至0.25厘，便有更多時間觀察數據演變，將息口調整至預期水平。

通脹與就業為參考關鍵因素

至於在本月底退休的堪薩斯聯儲銀行行長喬治指出，若美國就業市場開始放緩，與市場溝通將面臨更大挑戰。

她在演說中指出，要將息口調高至哪一個水平，才可以將通脹降至2%目標水平，為目前聯儲局在議息時最關注的議題，又指出通脹與就業是當局參考的關鍵因素。

喬治亦指出多項不確定因素正影響全球經濟前景，包括歐洲能源市場變化，以及內地對疫情管理。

博斯蒂克﹕對月底加息半息持開放態度

此外亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克指出，對當局在本月底舉行的議息會議，加息0.5厘持開放態度。他接受《CNBC》訪問時指出，縱使通脹有放緩跡象，但相信聯儲距局會繼續加息，其本人心目中的利率頂峰值為5至5.25厘。