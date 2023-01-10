內房｜標普稱已稱違約企業仍未走出困境　須透過股權集等推動復元

投資評級機構標普發表報告，以「違約內房抱最大的希望，做好最壞的準備」為題，指出已違約內房仍未走出困境。雖然重複延長其債務限期可為違約內房提供喘息空間，但他們的流動性有明顯惡化跡象，債券延期亦反映他們需要更多時間復元。



違約內房若能夠經股權集資並修復資產負債表，才有希望復元，但需靜觀新政府支持的政策如何發揮作用。

該行不認為近期提振內地房地產的政策是旨在為債權人紓困，它們只是行業的螺旋式下降設置了底線，這批支持政策主要由市場為主導的解決方案。與違約內房相比，國有企業及高信用質增民企內房更能從政策中受惠。

延長債以保交樓 現有債權人較遲獲償付

至於延長現有項目貸款及控股公司債務，以達成保交樓目標，反映現有債權人較救助基金提供者更遲獲得債付，同時部份措施更有可能加劇離岸債務的從屬風險，因為償付上優待了境內債權人本身就存在風險，離岸債權人或因鐘權無路而失去耐心。

該行指出縱使一攬子求助計劃可能會緩解發展商流動性壓力，但會增加新債及增加債務負擔，陷入困境的內房希望在延長限期前銷售夠恢復，否則折價風險似是無可避免。