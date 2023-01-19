上市公司借貸業務掀「披露潮」　分析︰保障小股東　防私相授受

港交所﹙0388﹚披露易近期出現一股「披露補充潮」，內容與去年年報的借貸業務有關。有市場人士向《香港01》透露，聯交所近日有新的不明文指引，要求一眾持有借貸業務的上市公司披露更多該業務資料，以作補充。



結果部份上市公司「工作量」上升，也有上市公司寧願「壯士斷臂」，放棄借貸業務。據了解，此乃由於聯交所近日對上市公司借貸業務加強了監管，防止「私相授受」，但也有市場人士認為披露內容偏詳細，「債仔嘅全名同地址都要披露，點做啊？」



近日，松景科技（1079）及勝龍國際（1182）放棄借貸業務，退出了放債人生意。與此同時，不少上市公司在公佈去年業績前，急於對已發布的去年年報作出補充公布，而內容不謀而合地關於披露借貸業務。

聯交所最新「指引」 針對上市公司借貸業務

根據聯交所的指引，並沒有明文規定上市公司要對借貸人作出如此詳盡的披露，但加強披露一說，或可從一眾上市公司的補充公佈可見端倪。

翻查港交所通告，去年11月至12月期間，不計創業板公司，共有八間主板上市公司包括華邦科技（3638）、香港潮商（2322）、新確科技（1063）、亞洲電視（0707）、未來世界（0572）、諾發集團（1360）、中國油氣控股（0702）、香港信貸（1273），齊發通告就集團的借貸業務作出披露補充。

每間上市公司的披露補充格式不盡相同，惟內容普遍圍繞集團放貸業務模式，如總貸款額、到期日、利息及抵押比率等。

不少上市公司對去年已發佈年報發出補充公佈，內容關於披露借貸業務。（資料圖片）

須披露內容仔細

作為監管機構，了解上市公司財務狀況實屬正常。不過，從幾份通告來看，上市公司連借貸本金從何而來、客戶來源，及如何做盡職審查都要披露，與之前寬鬆態度大為不同。

以中國油氣控股為例，集團本業是天然氣及石油開採，去年總營業額為3.94億元，期內借貸收入僅為412萬元，即佔比約為1.05%。儘管佔比如此少，但中國油氣須披露的資料十分「詳盡」，不單披露現有及潛在貸款客戶群類別，如「 1)油氣行業企業；2)甲等或以上二級公立醫院；及 3)主要國有或民營企」，還須披露如何接觸潛在借款人，以至如何進行「了解你的客戶審查」（KYC審查）。

上述8間上市公司中，以信貸為本業的香港信貸，對借貸業務作出披露補充並無不妥，惟其它公司的本業均不是借貸，卻都要就佔比不高的借債業務作出披露，令不少持有財務公司但本業非「財仔」的上市公司「工作量」上升。

不少持有財務公司但本業非「財仔」的上市公司，要就佔比不高的借債業務作出披露。（資料圖片）

分析︰防止「私相授受」

一名活躍金融界的上市公司老闆向《香港01》大嘆借貸生意難做，表示近來聯交所「捉得好緊」，他估計，「風向」收緊，除了擔心樓價下行的風險外，還可能藉此防止上市公司與旗下財務公司「私相授受」，「佢（聯交所）要睇吓你借錢俾咩人，會唔會係關連人士冇披露，或者係同系公司互相借錢都唔想，驚你左手交右手，然後唔還變咗壞賬，咁咪即係偷公司錢？」

他認為聯交所這樣做的出發點都是為小股東著想，以免上市公司出問題後，小股東血本無歸。但亦有經營財務公司業務的上市公司執行董事認為，收緊披露要求，或令一些公司退出借貸業務，「聯交所問得多，行家就情願唔做啦！」