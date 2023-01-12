內地上月CPI按年升1.8%符預期　豬肉價漲22.2%　機票飆26.7%

內地公布2022年12月消費物價指數（CPI），按年升幅為1.8%，符預期，較11月的1.6%升幅加快0.2個百分點。12月工業生產者出廠價格（PPI）按年跌0.7%，市場人士預期為跌0.1%。去年11月PPI按年下跌1.3%。



全年而言CPI按年升2%，PPI按年升4.1%，工業生產者購進價格升幅為6.1%。

國統局城市司首席統計師董莉娟指出，12月各地區各部門更好統籌疫情防控及經濟社會發展，多措並舉做好市場保供穩價，物價運行總體平穩。12月受石油及相關行業價格下跌影響，PPI按月由升轉跌，同時受到基數效應影響，按年升幅收窄。

從按年看，CPI上漲1.8%，升幅比11月擴大0.2個百分點。其中，食品價格上漲4.8%，漲幅比11月擴大1.1個百分點，影響CPI上漲約0.87個百分點。食品中，豬肉價格上漲22.2%，漲幅較11月回落12.2個百分點；薯類和鮮果價格分別上漲12.7%和11.0%，漲幅均有擴大；雞蛋、食用油和糧食價格分別上漲10%、7.2%和2.6%，漲幅均有回落；鮮菜價格下降8%，降幅收窄13.2個百分點。非食品價格上漲1.1%，漲幅與上月相同，影響CPI上漲約0.92個百分點。

非食品中，汽油和柴油價格分別上漲10.5%和11.4%，漲幅均有回落；飛機票價格上漲26.7%，漲幅擴大7.8個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI略有回升，按年上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

PPI跌幅較11月收窄

從按年看，PPI下降0.7%，降幅比11月收窄0.6個百分點。生產資料價格下降1.4%，降幅收窄0.9個百分點；生活資料價格上漲1.8%，漲幅回落0.2個百分點。主要行業中，價格降幅收窄的有：黑色金屬冶煉和壓延加工業下降14.7%，收窄4.0個百分點；非金屬礦物製品業下降7.8%，收窄1.1個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業下降3.6%，收窄2.4個百分點；煤炭開採和洗選業下降2.7%，收窄8.8個百分點。價格漲幅回落的有：石油和天然氣開採業上漲14.4%，回落1.7個百分點；農副食品加工業上漲6.9%，回落1.0個百分點。價格漲幅擴大的有：石油煤炭及其他燃料加工業上漲10.1%，擴大3.2個百分點；計算機通信和其他電子設備製造業上漲1.3%，擴大0.1個百分點。