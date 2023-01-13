陳德霖料美國息口將升至介乎5至5.25厘　明年下半年有望減息

前香港金融管理局總裁、圓幣錢包科技創始人及主席陳德霖出席瑞銀舉辦的論壇活動，他認為，儘管美國通脹一直回落，但相信這個挑戰不會很快消失，利率雖然已經調高，但始終不及80年代這般高，不可能很快壓抑通脹。

此外，他認為今天勞工市場結構出現改變，企業很難聘請員工，主環因為人口結構出現變化，導致工資長期高企，使通脹居高不下。

料聯儲局年內不減息

陳德霖指出，市場預期聯儲利率區間頂部介乎5%至5.5厘，相信利率會在區間頂部維持一段時間，在今年內不會減息，最快要2024年下半年才有望減息。他補充，美國經濟放緩將無可避免，始終整個世界多年來受惠於無風險利率極低的環境，過度擴張，現在須面臨收縮。

被問到有關聯繫匯率的發展，陳德霖重申，即使香港經歷過地緣政治、社會事件、疫情困擾，市場並沒有憂慮港元匯率波動，同時令資產價值的計算中無須受匯率因素所嚴重影響。他又指，過去一些失敗的基金經理反覆表示要沽空港元，但最終都是失敗收場。

陳智思讚政府態度進取

談及到與新加坡的競爭，全國人民代表大會香港代表、亞洲金融集團總裁陳智思指，他曾經參與港府的政策制定，認為新加坡與香港不是競爭關係，因為他不認為新加坡可以像香港服務中國市場，正如香港不能服務東盟市場一樣。

陳智思稱讚今屆政府態度進取，不像過往這樣保守，他形容過去政府不採取主動的角色，自以為有麝自然香。不過，如今塞翁失馬焉知非福，新一屆政府明白到機會是要爭取的。