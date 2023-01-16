港股反覆高收 美團及吉利均挫逾3% 滙豐升2%撐起大市
周五美股三大指數再造好，分別升0.3%至0.7%，其中標指一度重上4000點關。中概股表現持續強勢，中國金龍指數收漲2.8%，阿里巴巴（BABA）ADR高收，升逾3%。
【16:55】港股反覆高收
港股今日相當反覆，全日波幅近400點，成交額僅多於1,400億元。
恒指收市報21746點，升8點，國指跌40點，報7350點，科指跌48點，報4506點，成交額為1,407.7億元。
科技股今日表現疲弱，美團（3690）跌3.3%，報165.6元，阿里（9988）升0.6%，騰訊（0700）跌0.3%，小米（1810）跌0.7%。
汽車股方面，吉利（0175）跌3.3%，報11.72元，比亞迪（1211）跌1.6%，長汽（2333）跌3.3%。
消費股方面，李寧（2331）跌3.2%，海底撈（6862）跌3.3%，周大福（1929）跌2.9%。
金融股方面，滙豐（0005）升2.1%，收市報56.65元；港交所（0388）跌1.5%。
【15:32】內地股市高收
內地股市高收，上證收市報3227點，升32點，深成收市報11785點，升183點，滬深300指數收市報4137點，升63點，創業板指數收市報2539點，升46點。
亞太區股市方面，日股跌297點，報25822點，台股升102點，報14927點，韓股升13點，報2399點。
港股方面，恒指跌25點，報21713點，報7344點，跌47點，科指跌50點，報4504點。
【13:50】港股轉升為跌
港股午後轉跌，最新報21706點，跌32點，國指跌51點，報7339點，科指跌46點，報4508點。
聯想（0992）跌4.9%，美團（3690）跌4.1%，李寧（2331）跌3.2%，碧桂園（2007）跌2.4%。
【12:00】中午收漲159點
恒生指數中午收報21898點，升159點或0.73%，成交額達750億元。
恒生科技指數升幅相對較少，半日漲0.14%，報4560點。
CXO概念升幅持續擴大，凱萊英（6821）、維亞生物（1873）升超18%，B仔股亦見抽升，藥明巨諾（2126）升超19%，兆科眼科（6622）漲近17%。
美團（3690）走勢呈圓頂，股價再跌2.75%，報166.5元。
恒生銀行（0011）遭大摩調低目標價，並維持減持評級。半日跌1.09%。報127.6元。
【10:30】升幅擴大至200點
恒生指數早段升幅擴大，最多升超200點，高見21947點，成交額突破500億元。
成份股方面，舜宇光學（2382）開市後升幅持續擴大，最多升8%，最新仍升約6%。
中港醫藥股炒起，藥明生物（2269）升2.4%，凱萊英（6821）、維亞生物（1873）均升超14%。
A股三大指數升幅顯著，上證升逾1%，高見3238點；深證成指升1.7%；創業板指升逾2%。
【09:20】恒指高開79點
恒生指數今早開報21818點，升79點，續見半年新高。
恒生科技指數漲0.5%，成分股普遍走高，攜程集團（9961）、嗶哩嗶哩（9626）漲超2%，百度集團（9888）、舜宇光學科技（2382）、阿里巴巴（9988）漲超1%。
友邦（1299）顯著回落，低開1.88%，報86.3元，成交額已達4.32億元。