瑞銀：對內房業看法不及市場樂觀　違約潮後出現國進民退

內房股在政府支援政策連環出台下，由去年底開始展開一輪明顯的反彈，對於內房股價的反彈趨勢，瑞銀投資銀行研究部香港/中國內地房地產研究團隊主管林鎮鴻在網上記者會上指出，他的看法並不如市場觀點一樣樂觀，主要在於三個原因：首先、是該行對內房的盈利預期比同業更低，第二、是認為中國政府對處理房地產債務問題的方式，不及日本和美國等其他國家的處理方式來得寬鬆，因為房地產債務問題並未有擴散及危害到金融領域，同時中國政府至今一直堅持房住不炒原則，因此政府的干預及援助規模不及其他國家強勁。第三、是對內地樓價及銷售的預期，該行估計，按銷售面積計，今年內地的房產銷售仍有10%的跌幅。樓價方面經過去年下挫後，今年走勢料按年平穩。

問及房企經過違約潮後出現明顯的行業整合，是否有國進民退的情況出現。他指出，從內房去年的投地表現看來，的確是出現了國進民退的情況，因為去年有80%的土地拍賣都是由國企或城投公司投得地皮，而發展商拿地的進度往往是未來兩三年發展的指標，因此國進民退的局面的確發生了。至於未來民企會否更為積極拿地，則要視乎企業借貸能力能否復原。

瑞銀投資銀行研究部香港/中國內地房地產研究團隊主管林鎮鴻指出，對內房股的看法並不如市場觀點一樣樂觀。（網上截圖）

首套房利率調整機制幫助有限

人民銀行與銀保監會本月宣布，將建立首套房貸利率政策動態調整機制。問及新政策對刺激買房需求的成效，林鎮鴻指出，該政策需要實行城市符合一定的條件，包括該城市的新屋房價與前月、與去年同期相比，均連續第三個月下跌，當地政府才可以階段性維持、下調或取消首套房貸利率政策下限。因此，並非所有城市都能受惠新政策。他續指，與現行的房貸利率相比，利率下調對減低供款的效果，並不算是明顯。

國有銀行表現料跑輸大市

瑞銀中國金融業研究主管顏湄之指出，該行估計中國今年GDP增長約4.9%，不過相信國有銀行業今年的股價反彈空間有限，表現將跑輸大市，因為金融銀行要負起支撐國家經濟的任務，同時房地產行業的債務問題，繼續對銀行業的開發貸款造成負面影響，估算房地產業下行，或會在未來幾年對銀行體系造成1.4至1.5萬億元人民幣的損失。

此外，銀行亦要面對息差的壓力，因為內地政府正在致力降低內地的債務成本；不過貸款增長方面仍可錄得增長，估計在其他消費貸款的帶動下，內銀整體貸款增長達高單位數至雙位數，至於城商行增長更高，料達15%至20%。