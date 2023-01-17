ING：內地零售數據遠超預期　今年復甦或加快　減息降準機會降

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈發表報告，表示內地12月零售數據遠超預期，今年第一季零售銷售或帶來更多驚喜。相信今年經濟復甦或加快，減息降準機會降。



内地12月零售按年僅下跌1.8%，零售表現較早前預測下跌12.5%爲佳。食品（10.5%）、飲料（5.5%）及藥品（39.8%）均錄得强勁增長，而汽車銷售亦錄得增長（4.9%）。受惠於設備生產及化工業增長，工業生產按年增1.3%。其中化工業增長或由疫情導致藥物需求大增推動。

12月零售數據在疫情擴散的環境下依然表現強勁，預計今年第一季零售將持續走強，消費活動或激增。製造業方面，物流受疫情影響的機會較低。預計地方政府將投入更多時間及財政資源進行基建投資。

2022年全年固定資產投資按年僅增5.1%，交通基建投資略增1.7%。在基建投資强勁時，交通基建往往是經濟增長的引擎。但2022年的情況不同，因地方政府需要處理疫情及爛尾樓等問題。不過，經濟復蘇核心指標之一的設備投資在2022年全年大幅增加42.6%。

去年底經濟表現勝預期

在第四季零增長的情況下，内地經濟2022年全年出乎預期錄得3%增長。ING較早前預測内地2022經濟增長約2%。由於去年底經濟表現較預期好，加上有跡象顯示零售復蘇强勁，2023年經濟增長前景已較之前預測有所改善。不過，内地經濟仍然面臨一定的阻力，包括外圍需求和歐美經濟今年可能出現衰退。考慮到上述各因素，該行將上調2023年内地GDP增長預測。

根據以上預測，減息和降準等寬鬆貨幣政策的可能性會降低。即使央行在農曆新年假期後減息，減幅可能小至5個基點，另外亦不會調整存款準備金率。