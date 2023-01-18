大灣區營商景氣指數｜渣打﹕營商信心降至39.5　連續6季下跌

渣打銀行與香港貿發局公布渣打大灣區營商景氣指數於去年第四季的結果。其中「營商信心」連續6個季度下跌，由第三季41.3降至39.5，是10個季度以來首次跌破40，主要受到去庫存和融資轉弱所拖累。由於內地在調查進行中段才開始放寬疫情防控措施，指數結果未能完全反映有關公布帶來的影響。假設往後疫情影響逐步減弱，料今年上半年將有很大的追趕空間。



渣打大中華區高級經濟師劉健恒指出，內地自去年底開始大幅放寬防疫措施後，感染人數增加，無可避免地影響短期內的生產和消費活動，但預期感染高峰期完結後，經濟活動將會快速反彈。他指出大灣區內地主要城市指數目前已呈谷底回升之勢，加上內地與香港近日恢復免檢疫通關，都有利於改善大灣區內企業營商信心，預料下半年經濟表現會有更明顯改善。

料今年內地經濟增長5.8%

他指出短期內部份中國經濟數據強差人意，但預期下半年內地經濟或有明顯增速，料內需將對經濟會有明顯提振作用，維持今年內地經濟增長5.8%預測。

香港貿發局研究總監范婉兒表示，內地與香港恢復通關，有助促進兩地人流和物流，香港增長及經濟復甦提供有力的支持，近期的解封有助於今年各行各業的開局，料第二季起香港出口將錄得顯著增幅，全年將反彈5%，在多項利好因素下，有信心來季大灣區營商景氣指數將呈現升勢。