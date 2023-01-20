美聯儲副主席：有必要持續加息至緊縮水平　惟步伐宜放慢

美國聯儲局副主席布雷納德(Lael Brainard)表示，需要加息至貨幣緊縮水平，但支持局方放緩加息步伐。她指出：「去年十二月我們放慢一點加息幅度，背後邏輯現時非常適用。這樣做讓我們有能力分析更多數據，駕馭非常不明朗的環境。我們(利率)現在已於緊縮水平，我們正搜索足夠緊縮的水平。我們正處身的環境，要平衡兩邊(加息太多和太少)的風險。

布雷納德沒有提及是否支持聯儲局在1月31日至2月1日的議息會議上加息0.25厘。市場普遍預期，聯儲局屆時將加息0.25厘。

布雷納德出席活動時指出，通脹仍然很高，聯儲局有必要持續加息，以控制物價。她指出，當局應維持高利率在具限制性水平一段時間，以確保通脹回落至2%的聯儲局目標。

聯儲局每月減持950億美元債券，縮減資產負債表，她估計效果相當於加息半厘至四分三厘。

對於經濟增長方面，她相信經濟有望達致軟着陸，近期有跡象反映美國通脹開始回落，就業市道放緩，意味工資增長放緩，不必擔心二次通脹問題，當局可能在成功控制物價的同時，不會導致失業率大幅上升。

另一方面，波士頓聯儲銀行行長科林斯同意利率已進入緊縮水平、接近見頂，所以適宜放慢加息步伐，但仍然要加息至略高於5厘，然後保持在高位一段時間，強調距離物價受控的目標仍然很遠。