騰訊股價重越400元　創逾10個月高　中信唱好遊戲業務重拾增長

騰訊（0700）股價重上400元大關，盤中高見406.8元，升幅達3.8%。中信證券稱，隨著視頻號商業化加速、新遊戲陸續上線等，公司業績有望逐步恢復增長。該行維持騰訊「買入」評級，目標價451元。



中信證券發布研究報告稱，在疫情影響下，2022財年第四季公司收入增長仍有壓力。不過，展望2023年，疫情政策優化後，隨著視頻號商業化加速、新遊戲陸續上線等，公司業績有望逐步恢復增長；同時降本增效持續推進，利潤端有望進一步改善。

該行預計，公司第四季實現營收達1,419億元（人民幣．下同），按年跌1.6%，按季回升1.3%；毛利率為44.8%，按年增長4.7個百分點；實現Non-IFRS淨利潤為288億元，按年增長15.7%。

至於細分業務，該行預計第四季增值服務業務營收713億元，按年跌0.9%，按季跌2%。該行提到，由於公司遊戲業務遞延收入有一定緩衝，且11月新遊戲《勝利女神：NIKKE》表現亮眼，因此該行預計公司遊戲收入跌幅少於整體。

2022年9月以來，《無畏契約》、《黎明覺醒：生機》、《合金彈頭：覺醒》等重點遊戲獲發版號，該行預計隨著重磅新遊戲逐步上線，公司遊戲業務有望重回增長，建議關注2023年遊戲排期情況。

中信證券維持騰訊控股「買入」評級，調整2022-24年Non-IFRS淨利潤預測至1,147億、1,409、1,673億元，目標價451港元。