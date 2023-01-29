兔年開局審視投資策略　成功交易員睇重四大要點 ｜林子傑

每年年初都是審視交易策略的好時機，在2022年美國聯儲局快速加息和中國開關後，確保交易策略適合新投資環境尤為重要。

大部份筆者認識的成功交易員，在製定交易策略和定期審查時，都會重複審視一些關於自己交易策略的核心問題，以確保它們符合常識 (make common sense)，並且至少在理論上可以跑贏市場。我將使用不少讀者都熟悉的的突破買入 (Buying Breakout)交易策略來說明該過程。當然，同樣的邏輯也適用於其他的交易策略。

1、你的交易理念是什麼 (What is your trading philosophy?)

交易理念必須與交易者的信念保持一致，來引導他/她的交易決策過程。如果交易策略和交易員的信念相沖，那麼他/她便應該尋找另一種更合適自己的交易策略。當然大部份的交易員其實並不是很清楚自己的信念，而因人性的貪婪與恐懼使自己經常搖擺不定，或碰到一點挫折時便更改交易策略。

突破買入的目的，是在價格突破其最近交易範圍或早前的阻力位時買入。交易者從價格行為(price action)、交易量、企業公告或宏觀事件中，尋找動力跡象(signs of momentum)。而價格突破是趨勢早期（early trend)的高概率買入位置信號。

2. 你的交易優勢是什麼？（What is your trading edge?)

交易員必須確保自己的交易策略擁有優勢，即自己的交易方法比其他市場參與者更具優勢。

成功的突破買入策略在於交易策略的盈虧預期(profit & loss expectancy)必須為正數，即平均交易盈利在考慮概率後，必須是平均交易虧損的一倍以上。如果不能做到，那交易策略並沒有優勢及盈利的預期。

* 如果讀者想多了解交易概率和R倍數的教學，請參閱世界級交易教練 Van Tharp 博士的著作。

3. 你的交易策略目標是什麼？(What is your trading objective?)

交易策略的一般目標，是生產現金流(cash flow generation)或資本增值(capital appreciation)。

突破買入策略的理想結果，應該是高於現金利率的絕對回報（absolute return)，及優於被動買入並持有策略 (buy-and-hold)的風險調整後回報(risk-adjusted return)。

4. 你的止損/止贏策略是什麼？（What is your cut loss/profit taking strategy?)

風險，是交易策略未能實現預期目標的可能性。

突破買入後，價位試圖重新測試早前的支撐位(support)或阻力位(resistance)時，是交易員確認出現假突破（false breakout)和應及時有紀律地止損的位置。

當現時趨勢被打破時，交易員應及時有紀律地止贏 (take profit)。

定期審查

定期審查非常重要，交易策略的優勢會在市場條件(market condition)隨著時間變化時改變。例如, 香港上市公司的股票及期貨交易成本、流動性(liquidity)和引伸波幅（implied volatility) ，在香港政府增加交易印花稅後的變化，令不少交易策略在香港市場失效。然而，這些交易策略在美國或其他環球市場，仍然擁有優勢。

還有交易員在使用交易策略的一段時間後，會從經驗中得到新的啟發，但太頻密的策略優化，很容易會產生混亂。所以，定期審查對交易員自己的成長和交易策略的優化來說，非常重要。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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