中銀香港聯乘 Miffy 推「兔年喜氣家庭賞」　助培養子女儲蓄習慣

中銀香港（2388）今年聯乘知名品牌 Miffy 推出「中銀理財」「兔年喜氣家庭賞」親子理財優惠，協助家長及早替子女的未來作出規劃。



農曆新年一向是父母培養子女建立良好儲蓄及理財習慣的契機，中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理溫晞文表示，在春節期間，家長可為 11 歲或以下的子女開立「孩子天」兒童儲蓄賬戶，將利是錢存入戶口，助其養成儲蓄習慣，踏出理財第一步。

過往三年，本行約四成的「孩子天」兒童儲蓄賬戶均是在新春期間開立；而為子女開立兒童儲蓄賬戶的家長中，接近三成為「中銀理財」客戶。有見及此，中銀今年聯乘知名品牌 Miffy 推出「中銀理財」「兔年喜氣家庭賞」，藉此鼓勵父母為子女的理財需要作好準備。

即日至 3 月 31日，「中銀理財」或晉身「中銀理財」的客戶為 17 歲或以下子女成功開立「孩子天」或「自在理財」賬戶，並符合指定條件，可獲贈100元「幸運錢」和 Miffy 經典造型抱枕一份。如維持「中銀理財」戶口的「綜合理財總值」達港幣 100 萬元或以上，並在推廣期內完成一筆指定交易達1,000元，更可額外獲贈 Miffy 經典造型雙人床品套裝一份。