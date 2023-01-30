恒生指數兔年首低收　受內房及科技股拖累　全日跌619點

美國上周五（27日）公布的核心個人消費開支（PCE）物價指數升幅低於預期，以及市場人士預期聯儲局本周加息幅度降至0.25厘，消息帶動三大指數於當日高收，其中反映科技股走勢的納指升幅更接近1%，跑贏道指及標普指數。今早亞太區股市普遍上揚，其中假期後復市的台股，早段勁升逾500點，重上15400點水平。



【17:36】

今日為港股兔年第3個交易日，未能延續對上2個交易日強勢，曾跌696點，一度失守22000點。科技股及內房股均成為投資者沽貨對象，當中碧桂園（2007）及阿里（9988）分別挫8.3%及7.1%。

恒指收市報22069點，跌619點，國指277點，報7496點，科指跌233點，報4580點，成交額為2,032.5億元。

內房股表現疲弱，龍湖（0960）跌5.7%，報26.6元，中海外（0688）跌4.2%，潤地（1109）跌1%。

物管股亦下跌，碧桂園服務（6098）跌5.9%，華潤萬象（1209）跌2.4%，中海物業（2669）跌2.7%，世茂服務（0873）跌8.1%。

科技股方面，除阿里外騰訊（0700）跌6.7%，報387.2元，美團（3690）跌0.8%，小米（1810）跌5.6%，京東（9618）跌5.6%，百度（9888）跌0.6%木。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%，恒生（0011）逆市升1.4%。

公用股獲投資者追捧，煤氣（0003）升3.2%，中電（0002）升2%，港鐵（0066）升1.9%。

【15:38】

港股午後跌勢加深，恒指挫650點或2.87%，報22038點；國指挫288點或3.71%，報7485點；科指挫243點或5.06%，報4569點。

碧桂園﹙2007﹚挫8%，差絕藍籌股。另外，阿里系亦急挫，阿里健康﹙0241﹚、阿里巴巴﹙9988﹚分別挫7.7%及7.5%，而騰訊亦挫7%。

【15:05】

內地股市於兔年首個交易日高收，上證收市報3269點，升4點，深成收市報12097點，升117點，滬深300指數收市報4201點，升19點，創業板指數收市報2613點，升27點。

亞太區股市方面，日股升50點，報27433點，韓股跌33點，報2450點，台股在兔年首個交易日高收，升560點，報15493點。

至於港股方面，恒指挫522點，最新報22166點，國指跌239點，報7533點，科指跌200點，報4612點。

【14:29】

大市維持逾500點跌幅，恒指最新報22181點，跌507點，國指跌236點，報7537點，科指跌189點，報4623點。

碧桂園（2007）瀉8%，阿里（9988）跌7.2%，騰訊（0700）跌7%。

【13:25】

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報22183點，跌504點，國指跌228點，報7545點，科指最新報4626點，報186點。

騰訊（0700）挫6.4%，阿里（9988）跌6.8%。

平保（2318）跌4.4%。

【13:05】

港股跌幅在午後擴大，恒指最新報22258點，跌430點，國指跌198點，報7575點，科指跌156點，報4656點。

【12:41】

港股今早轉弱，跌幅更逾300點，同時交投較上日活躍，成交額逾千億元。

恒指中午收市報22320點，跌368點，國指跌171點，報7602點，科指跌131點，報4681點，成交額為1,001億元。

內房股表現相當疲弱，碧桂園（2007）跌7.1%﹑龍湖（0960）跌5.3%﹑中海外（0688）跌2.4%，雅居樂（3383）跌4.5%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌5%，中海物業（2669）跌2.2%，雅生活（3319）跌4.9%。

科技股方面，阿里（9988）跌5.7%，報110.6元，騰訊（0700）跌5.4%，美團（3690）逆市上揚，報176.4元，升0.9%。

金融股獲追捧，恒生（0011）升2.5%，報134.8元，滙豐（0005）曾高見58.5元，升0.8%。

公用股亦得到投資者垂青，煤氣（0003）升5.1%，中電（0002）升2.9%。

【10:15】

恒指最新報22494點，跌194點，國指最新報7667點，跌106點，科指最新報4739點，跌73點。

內房股下跌，碧桂園（2007）跌5.9%，龍湖（0960）跌3.4%。

騰訊（0700）跌2.8%，阿里（9988）跌3.9%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌5.5%。

【09:44】

農曆新年假期過後，內地股市今日復市，各大主要指數均上揚。上證指數最新報3285點，升20點，深成指數12184點，升203點，滬深300指數升52點，報4234點，創業板指數升58點，報2644點。

港股方面，恒指最新報22583點，跌105點，國指跌64點，報7709點，科指跌40點，報4773點。

【09:22】

恒指低開109點，報22579點，國指低開53點，報7719點，科指跌38點，報4774點。

阿里（9988）低開2.4%，騰訊（0700）低開1.8%，美團（3690）低開1.7%。

滙豐（0005）高開不足0.1%，港交所（0388）平開，友邦（1299）高開1%。