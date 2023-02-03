港股全日跌近300點　全周累瀉4.5%　物管及內房股下挫

美國股市走勢個別，道指低收但納指飆升逾3%，其中宣布斥資400億美元進行回購的Facebook母公司Meta，更全日彈升逾23%。今早亞太區則普遍較疲弱，其中台股及韓股皆下跌。



【16:38】

港股今日低收，曾一度失守21500點，全周大市累計跌幅達4.53%。

恒指收市報21660點，跌297點，國指跌118點，報7387點，科指跌62點，跌4634點，成交額為1,300億元。

物管股下跌，碧桂園服務（6098）跌7.3%，收市報18.92元，保利物業（6049）跌3.2%，世茂服務（0873）跌2.5%，旭輝永升（1995）跌3.6%。

內房股，碧桂園（2007）跌3.8%，雅居樂（3383）跌2.4%，中海外（0688）跌2.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.7%，報106.1元，騰訊（0700）逆市升0.5%，報385元，美團（3690）跌2.2%。

銀行股方面，滙豐（0005）跌3%，渣打（2888）跌2.1%，恒生（0011）跌0.9%。

15:18】

內地股市低收，上證收市報3263點，跌22點，深成指數收市報12054點，跌76點，滬深300指數收市報4141點，跌39點，創業板收市報2580點，跌22點。

亞太區股市方面，日股升109點，報27511點，台股升7點，報15602點，擊股升11點，報2480點。

港股方面，恒指跌幅進一步收窄至264點，報21693點，國指跌97點，報7408點，科指跌36點，報4660點。

【14:05】

港股跌幅在午後略為收窄，恒指最新報21591點，跌366點，國指跌137點，報7368點，科指最新報4623點，跌73點。

碧服（6098）跌6.7%，碧桂園（2007）跌3.8%，國壽（2628）跌3.4%。

【12:32】

恒指今早大跌500點，失守21500點，半日成交額717億元。

恒指收市報21558點，跌400點，國指跌147點，報7358點，科指跌4610點，報86點。

中港兩地將於下周一（6日）全面通關，部份通關概念股成為投資者追捧對象，營運金巴的冠忠巴士（0306）升16.2%，中午收市報2.58元，香港中旅（0308）升5.4%，報1.76元，莎莎（0178）升3.4%，報2.1元，九倉置業（1997）升0.6%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌6.4%，報19.1元，保利物業（6049）跌4.2%，世茂服務（0873）跌2.8%。

內房股方面，龍湖（0960）跌3.9%，碧桂園（2007）跌3.8%，中海外（0688）跌3.1%。

科技股方面，百度（9888）跌5%，報144元，阿里（9988）跌2.7%，騰訊（0700）跌0.9%，美團（3690）跌2.8%。

金融股亦向下，滙豐（0005）挫2.4%，渣打（2888）跌3.2%，港交所（0388）跌1.1%。

【10:19】

中港兩地從下周一（6日）起全面通關，對本地消費股未見有太大刺激作用，莎莎（0178）升2%，周大福（1929）跌1.7%，周生生（0116）跌1.7%。

收租股方面，領展（0823）升不足0.1%，希慎（0014）跌0.4%，九倉置業（1997）升0.2%。新秀麗（1910）升0.9%，普拉達（1913）跌1.3%。

地產股方面，新世界（0017）跌1.2%，新地（0016）升0.6%，長實（1113）升0.2%。

【10:04】

港股跌幅擴大，曾跌逾400點，恒指最新報21600點，跌357點，國指跌131點，報7374點，科指跌70點，報4626點。

碧桂園服務（6098）跌3.7%，報19.64元，京東（9618）跌3.1%，平保（2318）跌2.8%，龍湖（0960）跌2.7%。

【09:25】

恒指低開147點，報21811點，國指低開49點，報7456點，科指跌41點，報4654點。

阿里（9988）低開1.7%，騰訊（0700）跌0.4%，美團（3690）跌1.9%。

滙豐（0005）低開1.7%。

比亞迪（1211）低開0.8%。