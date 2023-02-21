滙豐放榜後跌2%　港股跌357點　科技股全面下挫京東瀉逾8%

美國股市於周一（20日）休市，歐洲股市則在投資者擔心歐央行繼續加息陰霾下低收。至於亞太區股市今早偏軟。港股方面，滙豐（0005）及恒生（0011）會在中午公布全年業績，正式為本港企業業績期拉開帷幕。



【16:44】

港股低收，只能險守20500點，除與科技股表現欠理想外，滙豐（0005）公布業績後股價不似預期，亦加大港股跌勢。

恒指收市報20529點，跌357點，國指跌138點，報6925點，科指跌153點，報4158點，成交額為1,111.8億元。

科技股今日表現相當疲弱，京東（961）跌8.5%，報189.7元，百度（9888）跌4.8%，阿里（9988）跌4.4%，美團（3690）跌4.1%，騰訊（0700）跌4%，小米（1810）跌2.2%。

滙豐午後已公布2022年業績，雖然增加派息及計劃在出售加拿大業務派發特別息，可是股價仍要跌2%。旗下恒生（0011）則升3.3%。其他銀行股方面，中銀（2388）升0.6%，東亞（0023）升1.8%。

消費股方面，海底撈（6862）跌3.5%，李寧（2331）跌2.5%，潤啤（0291）跌2%。

內房股方面，中海外（0688）升1%，潤地（1109）升2.2%，碧桂園（2007）升0.8%。

【15:09】

內地股市走勢個別，上證收市報3306點，升16點，深成收市報11968點，升14點，滬深300指數收市報4144點，升10點，創業板收市報2469點，跌10點。

亞太區股市方面，日股跌58點，報27473點，台股升11點，報15563點，韓股升3點，報2458點。

港股方面，恒指跌313點，報20573點，國指跌112點，報6951點，科指跌131點，報4180點。

【14:29】

港股跌逾300點，恒指最新報20576點，跌310點，國指跌115點，報6948點，科指跌132點，報4178點。

京東（9618）跌8%，報190.9元。

【13:22】

滙豐（0005）走勢逆轉，最新報57.65元，跌1.9%，旗下恒生（0011）則升3.4%。

恒指跌勢進一步加劇，報20603點，跌283點，國指跌100點，報6963點，科指跌117點，報4194點。

【13:04】

滙豐（0005）公布業績後股價由跌轉升，曾高見59.4元，最新報59.2元，升0.8%，旗下恒生（0011）升幅擴大至3.3%，報128.2元。

恒指最新報20692點，跌194點，國指跌6973點，跌90點，科指跌114點，報4197點。

【12:34】

港股半日低收，其中科技股更成為投資者沽貨對象。

恒指半日跌207點，報20679點，國指跌81點，報6981點，科指跌107點，報4204點，成交額565億元。

科技股表現疲弱，京東（9618）跌6.8%，騰訊（0700）跌3.1%，百度（9888）跌3.1%，美團（3690）跌3%。

醫藥股亦受壓，藥明（2269）跌3.3%，阿里健康（0241）跌2.1%，惟中生製藥（1177）逆市上揚1.9%，報4.3元。

金融股方面，滙豐（0005）於公布業績前跌0.6%，旗下恒生（0011）則升0.9%。港交所（0388）跌1.2%，報328.8元。

資源股方面，中國宏橋（1378）升2.4%，中鋁（2600）升0.9%。

內房股逆市上揚，中海外（0688）升1.2%，潤地（1109）升3.2%，碧桂園（2007）升1.1%。

【11:24】

港股跌勢曾一度擴大至逾200點，恒指最新報20691點，跌195點，科指跌91點，報4219點，國指跌76點，報6987點。

中國宏橋（1378）續上揚，最新報9.43元，升3.6%，聯通（0762）升3.3%，潤地（1109）升3.3%。

京東（9618）瀉6.6%，美團（3690）跌2.5%，騰訊（0700）跌2.1%，阿里（9988）跌1.8%。

【09:54】

內房股走勢強勢，中海外（0688）升7.4%，潤地（1109）升4.5%，雅居樂（3383）升5.6%，龍湖（0960）升5.6%。

恒指轉升，最新報20906點，升19點，國指升11點，報7075點，科指跌16點，報4294點。

【09:35】

美圖（1357）盈喜預告去年轉賺約1億元人民幣，今早抽升8%，最新報2.42元，至於昨日已公布業績的朗廷（1270），最新報1.14元，跌1.7%。

港股跌幅擴大，恒指最新報20777點，跌109點，國指跌40點，報7023點，科指最新報4263點，跌48點。

【09:25】

恒指最新報20859點，低開27點，國指最新報7056點，低開7點，科指最新報4305點，低開6點。

滙豐（0005）最新報58.35元，低開0.7%，恒生（0011）最新報124.5元，高開0.3%。

昨日抽升1成的中國宏橋（1378）今早輕微高開0.2%，最新報9.12元；同業中鋁（2600）最新報4.37元，平開。

科技股方面，阿里（9988）最新報99.5元，升0.1%，京東（9618）最新報205.4元，低開1%。