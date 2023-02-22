南方東英︰香港ETP去年日均成交額120億港元　創近7年新高

去年大市波動，但本港ETP市場仍然活躍。南方東英發表報告稱，去年儘管低迷的市場環境令香港交易所買賣產品（ETP）市場規模下跌，但日均成交額和淨資金流入皆增長至近四年新高，淨流入達 805億元。

同時，動蕩市況下槓桿及反向產品吸引力倍增，2022 年香港上市的槓桿及反向產品的日均成交額較 2021 年末翻倍，資金淨流入更是年增 1463%。南方東英稱，按日均成交額和資產管理規模計，其市佔率進一步上升至99%和97%。

資料顯示，2022年香港股市市值下跌16%至35.7萬億港元，但香港交易所買賣基金（ETF）及槓桿及反向產品的市場（統稱為交易所買賣產品（ETP）市場）規模同比下跌10.5%至3,840億元，佔 2022 年港股總市值的 1.1%，產品總數為 172 隻。

香港ETP 日均成交額120億

2022 年香港ETP 日均成交額為 120 億港元，再創近七年以來新高，佔港股市場成交額的 8.9%。其中，ETF 日均成交額 98 億港元，年增 48%；槓桿及反向產品日均成交額 22 億元，年增 100%。

按標的市場來看，港股ETF 和 A 股 ETF 的規模市佔率近 80%，但更多區域市場如越南股市、印度股市的產品湧現；按產品類型來看，寬基 ETF 規模市佔率近 70%，第二大類別——行業主題 ETF 中大都為追蹤恆生科技指數的ETP 產品。

截至 2022 年底，香港資產管理規模排名前 5 位的 ETP 發行人為恆生投資管理有限公司、南方東英資產管理有限公司、貝萊德資產管理北亞有限公司、DWS Investment SA、道富環球投資亞洲有限公司。