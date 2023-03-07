樓價年初起已反彈5%　分析師料樓按利率或升至4%　樓價升勢屬短暫

近期本港新盤銷售有回暖跡象，彭博房地產行業資深分析師黃智亮指出，本港上月並無隨美國加息，發展商在按揭利率未上調前加快推盤，樓價亦較年初上升5%。不過他指出目前市場人士已預期，聯儲局會在今年上半年加息0.75厘，實際按揭利率將攀升至4厘並高於租金回報率，投資客需求將會減少，因此相信樓價升勢屬短暫，並預料全年樓價將跌5%。



銀行業資深分析師陳永富指出，量化寬鬆後銀行體系結餘擁有500億元才足夠，目前銀行體系結餘距離此水平尚有270億元空間。當銀行體系結餘跌穿500億元，港元拆息及最優惠利率便要上升。去年本港銀行累計加息0.625厘，幅度低於美息加幅，認為最優惠利率尚有1厘加幅，屆時細P由5.625厘增至6.625厘。買家的供樓負擔，將較去年6月增加40%，對剛性需求會有較大影響。

另一方面券商及交易所行業資深行業分析師黃穎珊指出，今年本港上市集資額按年回升3倍至400億美元。截至今年3月底，港交所（0388）已錄得90宗申請，較去年全年錄得80間上市公司為多。她解釋與去年市況較淡，不少公司放棄上市申請，可是企業對資本需求回升，已見重新申請。