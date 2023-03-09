恒大鄭子云︰社會責任要量化效果　須更多數據｜ESG

社會對環境、社會和企業管治 （ESG）的關注度與日俱增，企業要永續發展，需要制訂長遠可持續的綠色政策，例如綠色製造、建立責任供應鏈等。

恒生大學何善衡博士銀行及金融學教授暨ESG研究中心主任鄭子云接受《灼見名家》訪問時表示，ESG中，最主觀及最具爭議性是社會責任方面，如何界定一家公司履行應有的社會責任，如推動員工認識歧視行為，要量化效果，需要多些公司一齊深入探討，提供更多數據，才可清楚了解什麼是社會責任。

做好ESG，企業投資價值又是否睇高一線？鄭子云則指，根據學術研究、或是與企業和投資者分享時所得的主觀判斷，據稱可能有約五成機構投資者和資產管理人（asset managers），相信投資ESG概念股會帶來正面回報，但他強調，沒有人能確認這個關係的存在和關連度有多大。

對上市中小企支援 有很大改善空間

就香港發展ESG，鄭子云認為香港對非上市中小企的綠色金融，以至相關人才的培訓，有很大的改善空間。目前中小企不單面對經營環境轉差的困境，需要融資時也不懂如何向銀行申請綠色貸款，這方面有需要給與教育支援，令中小企更掌握如何向銀行呈報ESG數據，銀行可以讓其客戶知道若披露做得好，不但可以批出綠色貸款，甚至在貸款方面提供更多優惠，這樣才能實際幫助香港大部分企業的生存。

ESG的認證及評級已發展成初具規模的產業，香港又能否捕捉這方面的機會？鄭子云認為，現時不太樂觀，原因是完全倚靠香港本身的人材資源、軟硬件及法律配套，就算延攬包括具專業水準的認證公司等不同參與者，短時間未必能有成果。