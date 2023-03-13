阿聯酋航空將於本月底舉辦機師招聘會　冀獲更多本港機師加入

阿聯酋航空將於香港舉辦機師招聘會，讓一眾機師了解加入阿聯酋航空所享有的的工作機會、福利和晉升機會，以及在充滿活力的杜拜生活的眾多優勝之處。



機師招聘會將於2023年3月30日至31日假香港天際萬豪酒店舉行：

第一節：3月30日（星期四）上午11時正

第二節：3月30日（星期四）下午2時正

第三節：3月31日（星期五）上午10時正

公司指出參加者只需出席以上時段的其中一節，不需預先登記。有志加入的機師可在招聘會上與阿聯酋航空現職機師交流，並獲得更多相關資訊，包括阿聯酋航空的招聘流程、工作機會、培訓計劃、職業生涯規劃以及福利等。

阿聯酋航空香港區域經理Nasser Bahlooq表示：「阿聯酋航空的機師駕駛着全球最年輕及現代化的全寬體客機機隊，機師可飛往其航線網絡覆蓋遍布全球六大洲的140個目的地。機師將於阿聯酋航空頂尖的培訓設施內，接受全面的循證培訓計劃。他們亦會於治安良好、充滿活力、及因擁有先進科技而享有盛譽的杜拜生活。杜拜亦匯聚全球多個年度體育盛事、壯觀景點及合家歡的歷奇運動。我們期望未來會有更多出色的香港機師加入我們的團隊，攜手拓展阿聯酋航空的業務，以應對強勁的旅客需求。」

公司又指出甄選流程將分為兩個階段，首段評估將遠程進行，而次階段將於杜拜進行為期兩天的面試。阿聯酋航空會為前往杜拜參與次輪評估的應徵者及其合法配偶，提供經濟艙來回機票（可視乎供應情況升級至商務艙）。