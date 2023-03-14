滙豐傳降低二手H按封頂息　實際按揭利率最低為3.375厘

有大型銀行調低二手物業拆息按揭封頂息率。據市場消息指出，滙豐將二手物業H按封頂利率，由3.625厘降至3.375厘，與一手物業看齊。若以借款500萬元按揭貸款﹑還款期為25年計算，每月可以慳息670元。



不過市場消息亦指出，滙豐為二手及轉按提出的H按計劃，若借款300萬元以上，除可選擇最優惠利率（P）減2厘的封頂利率（即實際按揭利率為3.625厘），最高現金回贈為2.45%的計劃外，亦可以選擇另一個P減2.25厘，即實際按揭利率為3.375厘方案，即按揭利率低0.25厘，可是現金回贈則按年2.2厘。

另有消息指出，中銀及恒生為部份二手物業客戶提供封頂息率最低為3.375厘的優惠。

對於有大型銀行調低H按封頂利率上限，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，大型銀行二手物業H按封頂利率皆為3.625%，然而，不少中小型銀行採取較為進取的按揭策略，H按封頂利率可做到低至3.375%，估計隨著樓市回暖，二手市場價量齊升，大行希望增加競爭力，於是調整定價策略，而大型銀減封頂利率有標誌性作用，但留意是次減息也減現金回贈，保持邊際利潤

此外，由於宏觀經濟不明朗，加上美國銀行業近期面臨壓力，他預期美國聯儲局會傾向保守，停止量化緊縮措施或減少加息幅度，以穩定市場情緒，本港加息壓加有機會有所緩解。