改名冷知識　告別個人黑歷史　被制裁索性全用洋名｜刁佬

上市公司改名周不時發生，通告上的原因都會話新名更貼近新業務。對於賣殼的公司，新主入場後改名更是常見。改變控股權、改變業務，再改名換掉董事局，總有一些公司股價從此一飛沖天，但更多是一蹶不振，或再變成吸取股民資金，不斷供股的吸血股。

人改名通常標誌著新開始，婚後女士冠夫姓，「你的名字我的姓氏」，亦有不少人，尤其是藝人因為風水原因改名，又可能好似范蠡咁，唔再從政走去從商，避免麻煩，自號陶朱公。

自「起底」新條文2021年底生效後，過往用開的「起底」工具現在不再方便，有可能唔再開放，在使用時都要比以前小心。作為金融界人士，對於客戶或者交易對手的「起底」相當重要，要了解一個人值唔值得商務往來，點都要做啲背景調查，如果唔係到時畀人呃錢仲大鑊。做得背景調查，點都要知對方個名，但有時好有趣，雖然對方似乎有頭有面，但乜都Search唔到，如果唔係叫Google隱藏結果，多數就係改過名。

刁佬在工作上曾遇過一些改名換姓的人士，這些人士無端端改名換姓，不是因為風水原因，而是因為名字一搜就發現過去的黑歷史，這些黑歷史特別惹人關注，例如是被證監會制裁。金融界或商人改名標誌著人生新開始，揮別之前的黑歷史，樹立新里程碑。

過去有些內地人在改名上並不聰明，加上中國人始終在改名上有忌諱，認為名字是父母賜予，可能只會改一些同音字，結果英文名留有普通話翻譯，一搜就搜到他的過去。有人在改名上很徹底，索性從普通話拼音改為與香港一致的羅馬拼音，若然未見過真人，可能誤以為是香港人。刁佬見過最啜核係一名香港中國藉男子，被證監會制裁後改為全英文名，齋睇新名，仲以為係洋人。

武松怒殺潘金蓮與西門慶，凜然地道自己「行不改名，坐不改姓」，意思指不隱瞞自己的真實姓名，做事時光明磊落，帶著自己的名聲行事。「坐」意思是連坐，古時誅滅宗族稱為「連坐」，做壞事改姓就是避免累街坊。如未能以真名示人，甚至易容改名，改變身份，大家都係要小心提防。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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