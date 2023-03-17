龍湖地產：適度減少境外融資　料今年去化率達65%以上

龍湖地產（0960）主席兼首席執行官陳序平表示，市場波動下，集團維持低杠桿、安全現金流，提前進行還款計劃，今年已無境外債到期，另外至去年底，集團平均借貸成本4.1%，按年持續下跌，帳期為6.67年，外債佔比進一步降低5個點至23%，當中98%外債已做匯率掉期，助力集團抵御風險。

他指，今年債務會維持在2,080億元（人民幣，下同）總額不變，惟會在結構上進一步優化，包括增加國內銀行融資及經營性開發貸款，適度減少境外融資，令公司現金流及債務結構可應對行業周期。

他又指出，國內外的直接融資債券市場仍未完全恢復，民企債券收益率仍偏高，會保持觀望，並相信會回復正常。他認為，公司近一、兩年選擇艱難但正確的路，既要控制負債總額，亦要做到盈利穩中有升、優化資產質量，形容是「增肌但不能增加體重」，要靠自律並註重整個資產質量。

陳序平（右二）指，公司近一、兩年選擇艱難但正確的路。（網上會議圖片）

今年去化率或達65%以上

至於旗下物業管理公司龍湖智創生活何時上市，首席財務官趙軼表示，不會為短期謀求上市資格而焦急上市，會「順勢而為，做好準備，靜待花開」。

投地方面，高級副總裁兼地產航道總經理張旭忠表示，公司土地儲備較充裕，會堅持以銷售決定投資，會按照20個主力城市和14個機會城市來佈局，確保周轉率和利潤率。

他又指，去年龍湖提供了3,500億的供貨，最終實現了2,016億簽約，今年按照目前運營節奏，考慮未來還會獲取新項目，估計可達65%以上去化率，整體來看今年比去年會穩中有升。