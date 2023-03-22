潤電去年多賺逾2倍至70億元　末期息37.6仙　擬分拆新能源業務

華潤電力（0836）公布截至去年底止全年業績，擁有人應佔利潤70.42億元，按年升229.4%，末期息37.6仙，全年派息58.6仙。



公司指出年內營業額1,033.05億元，按年增加14.26%。

公司又指出，去年附屬燃煤電廠平均單位燃料成本為每兆瓦時339.1元，按年增加10.9%，平均標煤單價為每噸1,130.4元，升10.6%。

去年資本開支351.08億元，當中267.68億元用於建設風電場及光伏電站項目，51.89億元用於建設火電機組。同時預期今年資本開支為450億元，當中306億元用於風電﹑光伏電站建設，70億元用於火電機組建設。

擬分拆新能源業務上市

此外公司亦計劃分拆華潤新能源於內地A股上市，該公司主要在內地從事投資﹑開發﹑運營及管理風電場及光伏電站。建議分拆完成後，華潤新能源仍是潤電附屬公司，並繼續被納入公司合併報表範圍內。

公司指出分拆可以讓華潤新能源直接內地資本市場，進行股權融資月，為其大力發展可再生能源業務提供充足資金，加速推動可再生能源業務發展。

潤電公布業績後，股價升幅明顯擴大，最新報17.16元，升4.6%。