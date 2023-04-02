將港藍籌與素海霖拉上關係　Bralessness無罩潮流受累股｜鄭昆侖

在這個市場,長期賺錢（而且避免輸大錢、借到一屁債）固然重要。只不過, 大多數人的興趣是追求「高人氣」的話題, 始終怕苦悶又驚蝕底才合乎不少人的人性。直至執筆當日, 市場的一些人氣話題包括阿里巴巴（9988）啟動「一件拆為六塊」的分拆行動。同業京東（9618）也有分拆旗下資產的舉動, 亦有人預計次集資金額大約是150億港元（亦與其100億元人民幣補貼規模匹配）。上週已開始少了人談論瑞信的CoCo債券（AT1債券）事件。筆者的建議是「淪為苦主」的投資者還是接受現實, 好好地檢討一下自己的風險意識是否有改善的地方。毫無疑問, 近日一個非金融的熱話題是「港產AV女優」素小姐（真實是蘇小姐）的處女作。不論是左右紅藍綠,不少「麻甩佬」、「麻甩仔」都在談論。如果筆者裝著不知道此事, 這無疑等同於虛偽。那當然,本欄是談財金的事情,但以筆者的能耐亦自然有辦法拉上關係的。

Bralessness (不穿胸圍)、無罩散步的趨勢, 開始影響到申州國際（2313）的業績

從事製衣代工業務(織布、染整、印繡花、裁剪與縫制各類紡織產品)的申州國際（2313）近期公佈2022年業績。申州國際的大客仔包括日本休閒服裝巨企Uniqlo。Nike跟Adidas也是其他主要客戶。平情而論,下半年的業績算是不俗, 錄得收入以及盈利增長。

管理層指出2022年的運動類及休閒類產品銷售額明顯上升。至於2023年展望, 管理層指出全球衣服總需求疲弱。由於各大客戶仍處於去庫存過程，因此預期今年上半年集團的產能利用率（Capacity Utilization Rate）仍不能達到理想水平。2023年上半年收入按年有可能下跌，但是預料下半年呈逐步回升趨勢。

據筆者的認知,不少全球的運動以及休閒類服裝產品的銷售情況普遍穩定。尤其是對於Uniqlo來說,即使經濟不太好其「平民化價錢」的產品才是有「錢途」。因此,申州國際的大客戶情況未必太差, 但是會否向OEM廠壓價這個不得而知。

市盈率估值偏高（按現價82.4港元,市盈率大約是24倍左右）是一個風險因素。長遠而言, 服裝以及鞋類產品OEM廠的市盈率水平通常不會高於15倍, 在低增長的行業環境甚至只是8至10倍左右。

另一個令筆者感興趣的地方,便是女性內衣產品的收入在2022年大跌21%。儘管相關業務並不是申州國際總收入的主要部份, 但是有可能略為拖低總收入增長, 也有可能影響到產能使用率。

管理層亦指出日本的內衣（Lingerie）（女性內衣）訂單需求下跌, 是主因之一。有人可能想知道箇中原因。其實, 港產AV女優素小姐早已給我們指出原因。

跟據《香港01》以及各大傳媒早前的報導, 素小姐曾經在尖沙咀進行「真空散步（無罩散步）」。大家不妨可以自行在網上進行Fact Check，真空散步（日文為「ノーブラ散歩」）在日本已成一個風氣, 而且相關風氣已傳到其他地方。儘管在香港未必可以成為大趨勢，但是這已開始改變到一些事情了。

即使是在西歐地區, 也有女性實行Bralessness (不穿胸圍)的行為。近年亦多了女姓穿瑜伽上衣（附有胸墊）出街、做運動, 這亦無疑令胸圍內衣的獨立產品需求向下。相關瑜伽上衣的產品確實在Uniqlo有售。

投資者當然要專重環球消費市場的趨勢。始終,申州國際以及其他OEM代工廠的終端客戶群是遍佈全球。

破頂創新高的行業版塊仍存在, 只不過極少出現在網紅傳媒的「視野」

敢於「離群操作」的投資者往往屬於小眾做法, 儘管長遠而言這批人的回報會較佳。已故傳奇投資宗師John Templeton（鄧普頓）生前在中美洲小島Bahamas進行投資決策。事實上,越追求「貼市」的消息、傳聞, 反而容易在市場迷失。

不管是專業的基金經理、家族辦公室的要員、私募基金的管理者, 又或是普通散戶投資者, 因為「迷信QE」而導致過去2年低回報的例子數不勝數。儘管「息口上升會壓低資產價格」這個道理是簡單易明,但是仍然看錯做錯的人仍佔大多數。為了交際圈子、討好上司、又或者是怕「唔合群」等理由而選擇「跟大隊」的人, 往往供應過剩。

包括專業人仕在內,身邊總有人跟你說近兩三年輸錢是正常的。只不過,很多人未必認清,回報不佳並非全世界欠缺賺錢機會, 而是自甘淪為人云亦云的「水魚」。

即使是處於2023年3月底, 全球之內仍有些升破歷史高位、又或是接近歷史高位的「牛股」。只不過, 這些股份不太似是在港股市場出現, 而且這些股份通常不會出現在主流傳媒文章、網紅視頻、大行分析報告之內。

另外,部位賺錢的行業亦不方便公開說明, 而且不是港商有能力參與其中。事實上, 2022年爆發的俄烏戰事, 亦為某好幾個行業帶來巨大的商機。另外, 因為人力資源昂貴亦促使不少企業大量取代人類工作的系統（例如AI、流程自動化、不用經員工的客戶體驗）。這些商機才算得上是「真剛需」, 亦通過了環球資金收端的考驗。那當然,容易賺錢的東西不會有太多人知道、會談論的人更屬少數。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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