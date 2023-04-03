易居公布境外債重組計劃　獲阿里支持　刺激股價飆61%

易居企業（2048）公布境外債重組計劃，易居指出與可換股債券持有人阿里（9988）旗下阿里香港﹑附屬擔保人及DF King就重組訂立支持協議，阿里承諾支持舊票據及可轉換票據的潛在重組，而重組可能通過新計劃予以實施。受消息刺激，易居曾高見0.66元，最新報0.62元，飆61%，成交額1,250萬元。

公司擬向舊票據持有人及可轉換票據持有人建議新計劃。若各項新計劃獲相關法院扶准並生效，於重組生效日期，公司將向參與計劃債權人支付重組代價，包括各計劃債權人於記錄時間持有的計劃債權人申宗索每1,000美元（式等值港元）60美元，以現金支付。TM Home將分別向債權人SPV及可換股債券股東發行若干新股份，TM Home股本合共65%股權將由債權人SPV﹑可換股債券股東及TM Home少數股東共同持有。

易居指出擬以外部融資為重組計劃下的現金代價提供資金，包括但不限於通過預期由公司主要股東及董事周忻包銷的潛在供股籌集約4.8億元。

另外，公司附屬TM Home、TM Home外商獨資企業上海天貓好房電子商務及阿里附屬天貓網絡訂立新業務合作協議，據此，原業務合作協議合作框架協議及品牌授權協議將終止。新業務合作協議亦載列TM Home業務營運過渡安排之條款，包括天貓網絡及上海天貓好房電子商務將繼續就天貓好房平台業務進行合作，上海天貓好房電子商務被指定為天貓線上房地產平台獨家天貓合作伙伴，期限為新業務合作協議日期至2024年8月31日。TM Home亦將更名。