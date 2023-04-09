有基建就有生意？　創業板分AB層　恐變建好的鬼城｜刁佬

刁佬寫寫下創業板改革意猶未盡，越諗越覺得好笑。正宇大老爺認為創業板分A及B層後，搞互聯互通有人買，老實講如果GEM 仔都有互聯互通，刁佬相信總有國內大媽及微信男去買，不過到底係內地人無門路買香港股票，要搞創業板互聯互通先有人買？如果是，咁之前啲微信大媽股又係點出現。創業板分A及B層，其實同分左㕭（左撇），右㕭（右撇）一樣，都係無分別。

「人離鄉賤，物離鄉貴」，官老爺原來同微信女一樣，認為創業板股票賣畀同胞可以好賣啲。既然係咁不如賣遠啲，去一帶一路所有沿線國家，將所有賣唔出的股票包裝入香港絲路基金，整隻Silk Road Depositary Receipt（SDR），或者用返德國地理學家Ferdinand Paul Wilhelm Freiherr von Richthofen（費迪南·馮·李希霍芬男爵）創立絲路此詞的德語Seidenstraße，咁就夠高大上，乎合返官老爺的邏輯。話唔定俄羅斯現在突破西方國家圍堵，對呢種產品有需求。

創業板原意吸引高新科技公司上市，但香港數得出的高新科技有邊幾間？現在又再要求創業板轉型，擁有自己的特色，吸引高科技公司上市，情況就好似政府起個高登商場，叫人去賣電子零件，市場根本無咁嘅需求，慢慢高登商場都變做手機維修。2018年之前，創業板上市公司質素低下，其實都係時代縮影，偏偏官老爺們唔接受現實，一切依鋼根水泥式思維，認為有了基建自有效果，豈料建好的只是鬼城。

1999年創立創業板，翌年適逢科網股爆破，眾多創業板公司股價大跌，嚇怕投資者。聯交所有見及此，改為可讓上市公司全配售，只讓專業投資者參與，聲明自己了解風險，打死無怨，其本意是照顧承受唔起風險的散戶。

不過只有創業板全配售都沒有令創業板特別有起色，大家始終覺得，主板優於創業板。直到2008年聯交所為創業板進行第改革，使創業板成為轉主板的踏腳石，只要符合條件，就可按簡化程序轉主板，慳錢慳時間，使創業板開始受歡迎。

後來專業投資者身份只變成一張為獲配售的證明，人頭隨意簽名，授權股票行操作戶口。本地神刁大俠團隊及內地傳銷集團兩地合作，啤殼上市，圍飛炒股，舞高弄低，其中某女星父親的工程股，市值炒得非常誇張至百億，傳媒大肆報導，逼得監管機構出手，使創業板全配售名存實亡，現在創業板上市都要加入公開發售。

可見自1999年以來，聯交所已知道如何改革創業板，令其起死回生。如果創業板的問題在於股價被炒家舞高弄低，監管機構應該嚴格執法，拘捕及起訴違法人士，而不是倒行逆施，使創業板又回到當初遇到的問題。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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